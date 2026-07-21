Społeczna presja na odwołanie Ołeksandra Syrskiego wzmogła się na Ukrainie po niedawnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu Mychajło Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według nieoficjalnych doniesień, cieszący się dużym poparciem Ukraińców Fedorow został odwołany przez konflikt z Syrskim.

Syrski zostanie odwołany? Bloomberg o możliwym następcy

"Prezydent stworzył ten kryzys i musi go rozwiązać. Powiedział, że słyszy społeczeństwo, które wyszło na protesty. Do piątku, 24 lipca, oczekujemy odpowiednich decyzji: 1. Odwołania naczelnego dowódcy (Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra) Syrskiego; 2. Zgłoszenia kandydatury Mychajło Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Jeśli tego nie będzie, zapowiadamy bezterminową akcję protestacyjną" - napisał w mediach społecznościowych były wojskowy medyk Dmytro Koziatynski, inicjator protestu.

ZOBACZ: Ukraińcy nie odpuszczają. Wyznaczyli Zełenskiemu termin

Jak ustalił Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła, w najbliższych dniach swoją dotychczasową pozycję może także stracić dotychczasowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej o możliwości podjęcia takiej decyzji informował "Financial Times". Według amerykańskiej agencji prasowej, prezydent Wołodymyr Zełenski chce w ten sposób załagodzić wewnętrzną sytuację Ukrainy, związaną z protestami do których dochodzi w Kijowie, Lwowie i innych miastach Ukrainy.

Jedno ze źródeł Bloomberga wskazuje, że kandydatem do zastąpienia Syrskiego ma być generał dywizji Mychajło Drapaty. Według drugiej z osób zaznajomionych ze sprawą, ta decyzja jeszcze nie zapadła. Drapaty jest jednym z wojskowych, z którymi w poniedziałek spotkał się Zełenski, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

Drapaty zastąpi Syrskiego? Rozmawiał z Zełenskim

"Jestem wdzięczny za dzisiejszą rozmowę, podczas której omówiliśmy wiele rzeczy z Mychajło Drapatym. Ważne jest, aby doświadczenie każdego komponentu Sił Obronnych Ukrainy było wykorzystywane w skoordynowany sposób. Chwała Ukrainie!" - napisał ukraiński prezydent.

Bloomberg przypomniał, że Syrski został mianowany naczelnym dowódcą armii ukraińskiej na początku 2024 roku, zastępując generała Walerija Załużnego, który został odwołany w wyniku konfliktu z Zełenskim.

ZOBACZ: Setki milionów dolarów dla Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił decyzję

Wcześniej do postulatów protestujących odnieśli się inni ukraińscy politycy. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow wzywał we wpisie na Facebooku do "zachowania spokoju" i zapewniał, że "głos społeczeństwa został wysłuchany".

- Pojawiły się doniesienia, jakoby dziś (w poniedziałek - red) w sztabie generalnym miała być omawiana kwestia nowego głównodowodzącego. To nieprawda. Spotkanie w sztabie nie ma w ogóle takiego celu, a służy omówieniu wniosków dowódców korpusów dotyczących zaopatrzenia oraz niektórych decyzji organizacyjnych mniejszej wagi - komentował doradca prezydenta Dmytro Łytwyn.