Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek tuż przed godz. 3:00 nad ranem we Frederick, w stanie Maryland. Jak poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Frederick, Honda Accord z 1995 roku zjechała z drogi i uderzyła w przepust.

W pojeździe przebywały trzy osoby: kierowca i dwoje pasażerów. Jednym z nich była aktorka, Kaylee Hottle.

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Gwiazda przetransportowana została do centrum urazowego. Na miejscu stwierdzono jej zgon. Do szpitala został również przewieziony 19-letni kierowca, który doznał niezagrażających życiu obrażeń. Drugi z pasażerów odmówił pomocy medycznej.

Jak wskazują lokalne władze, jednym z czynników, które przyczyniły się do wypadku była nadmierna prędkość.

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O śmierci Kaylee Hottle poinformowała szkoła, do której uczęszczała - Texas School for the Deaf (Teksańska Szkoła dla Niesłyszących). "W tym niezwykle trudnym czasie nasze serca są z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z klasy i wszystkimi, którzy ją znali i kochali" - napisano w oświadczeniu.

Kim była Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle urodziła się 1 maja 2007 r. w Atlancie w rodzinie osób niesłyszących. Biegle władała językiem migowym. Jej kariera na ekranie rozpoczęła się od reklam. W ten sposób zwróciła na siebie uwagę hollywoodzkich producentów, którzy zaangażowali ją do cyklu filmów MonsterVerse inspirowanych kinowymi potworami kaiju.

W 2021 r. aktorka wystąpiła w filmie "Godzilla vs. Kong". Wcieliła się w postać Jii, posiadającej niezwykłą więź z King Kongiem adoptowanej córki głównej bohaterki. Swoją rolę powtórzyła trzy lata później w kolejnej odsłonie serii - "Godzilla i Kong: Nowe Imperium". Za udział w drugim z wymienionych filmów otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Saturn w kategorii "Najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki".

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W wywiadzie udzielonym Houston Chronicle podkreślała, jak ważne jest dla niej zainspirowanie osób niesłyszących do spełniania marzeń w świecie filmu. - Chciałabym, żeby więcej młodych niedosłyszących aktorek zmotywowało się, widząc mnie na ekranie i mam nadzieję, że będą miały szansę także w Hollywood - mówiła.