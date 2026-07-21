"Który z wymienionych polityków, Pana/Pani zdaniem, lepiej sprawował/sprawuje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?" - spytano Polaków w badaniu.

Wybór był między zwycięzcą elekcji z 2025 roku Karolem Nawrockim oraz Andrzejem Dudą, będącego głową państwa polskiego w latach 2015-2025.

Większa część, 34,6 proc., przychylniej oceniła pracę aktualnego prezydenta RP. Za poprzednim opowiedziało się 18 proc. ankietowanych. Co ciekawe najwięcej osób (37,1 proc.) nie miało zdania na ten temat lub nie było wstanie wybrać. 10,4 proc. badanych równo oceniło obu polityków.

Karol Nawrocki lepiej oceniony od Andrzeja Dudy. Polacy ocenili w sondażu

Pracownia zebrała również dane, poglądów politycznych ankietowanych. Stwierdzono, że wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości lepiej oceniło Karola Nawrockiego 53 proc., a Andrzeja Dudę jedynie 21 proc. W przypadku Konfederacji Wolność i Niezależność oraz Konfederacji Korony Polskiej wynik był nawet bardziej korzystny dla obecnego prezydenta.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy lepsze notowania ma z kolei Andrzej Duda. 21,3 proc. zwolenników KO i 30,9 proc. wyborców Lewicy dało mu lepsze noty niż jego następcy. Karol Nawrocki wśród tych grup zdobywa uznanie odpowiednio: 17,5 proc. oraz 10,3 proc. wyborców.

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Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-17 lipca metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), ankiet internetowych. Zrealizowano je przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla portalu Onet.pl na ogólnopolskiej próbie 1013 Polaków w wieku 18-80 lat.

W poniedziałkowym sondażu CBOS podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki jest "niekwestionowanym" liderem rankingu zaufania do polityków. Ufa mu 53 proc. badanych, nieufność wobec niego wyraża 33 proc. badanych, 9 proc. deklaruje obojętność.

"Jego notowania umacniają się już drugi miesiąc z kolei"- zaznaczyła pracownia. W porównaniu z czerwcem zaufanie do prezydenta wzrosło o 2 pkt proc., a poziom nieufności spadł o 1 pkt proc.

Podium dopełniają wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Radosław Sikorski z KO z zaufaniem na poziomie 41 proc.