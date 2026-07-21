Jak Polacy oceniają prezydenta Karola Nawrockiego? Pierwszy taki wynik

Polska

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 56 proc. badanych. Oznacza to, że obecne notowania głowy państwa są najwyższe od początku prezydentury. O pracy Sejmu pozytywnie wypowiada się 27 proc. respondentów, a Senatu 31 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu na tle flag.
Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki zyskuje społeczne poparcie

W sondażu dobrze działalność prezydenta Karola Nawrockiego oceniło 56 proc. ankietowanych, czyli o 5 punktów proc. więcej niż w czerwcu i o 10 punktów proc. więcej niż w maju. Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 37 proc. respondentów, o 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o ocenę działania prezydenta Nawrockiego wybrało 7 proc. ankietowanych - o 3 pkt. mniej niż poprzednio.

Prezydent Karol Nawrocki oceniony. Najwyższe notowania od początku objęcia urzędu

Najczęściej pozytywnie działalność prezydenta Nawrockiego oceniają młodzi mężczyźni, wyborcy PiS i obu ugrupowań Konfederacji, osoby identyfikujące się z prawicą, mieszkańcy wsi oraz respondenci o niższych dochodach.

 

Opinie negatywne dominują natomiast wśród zwolenników KO i Nowej Lewicy, wyborców Rafała Trzaskowskiego z II tury wyborów prezydenckich, mieszkańców większych miast oraz osób osiągających najwyższe dochody.

 

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CBOS zaznacza, że to drugi miesiąc z rzędu, w którym zmiany przekraczają typowe miesięczne wahania ocen prezydenta, co - jak wskazuje ośrodek - oznacza umacnianie się społecznego poparcia dla jego działalności. Obecne notowania są najwyższe od początku prezydentury Karola Nawrockiego.

 

Sondaż. Senat wypadł lepiej niż Sejm

Według sondażu, działalność Sejmu pozytywnie oceniło w lipcu 27 proc. badanych, to o 3 punkty proc. mniej niż w czerwcu. Negatywne opinie wyraziło 58 proc. respondentów, czyli o 3 punkty proc. więcej niż poprzednio. Zdania nie wyraziło 15 proc. badanych (bez zmian).

 

CBOS wskazuje, że lepsze oceny pracy Sejmu częściej deklarują zwolennicy KO i Nowej Lewicy, osoby identyfikujące się z lewicą, mieszkańcy największych miast, osoby z wyższym wykształceniem oraz lepiej sytuowani. Krytyczne opinie częściej wyrażają wyborcy PiS oraz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Są to zazwyczaj respondenci w wieku 25–34 lata, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz niższymi dochodami.

 

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Nieznacznie pogorszyły się również oceny Senatu. Pozytywnie działalność tej izby parlamentu ocenia 31 proc. badanych, o 2 punkty proc. mniej niż w czerwcu, natomiast negatywnie - 43 proc., o 2 punkty proc. więcej. Odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć" wyniósł 26 proc. (mniej o 1 punkt proc.).

 

Sondaż zrealizowano od 2 do 12 lipca 2026 r. na próbie liczącej 938 osób w tym: 65,5 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 16,6 proc. - CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) i 17,9 proc. - CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej). 

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Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
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