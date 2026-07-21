Mimo oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego, sytuacja dotycząca stowarzyszenia "Rozwój Plus" pozostaje napięta. Były premier powiedział we wtorek, że politycy PiS powinni docierać do różnych grup odbiorców i "nie muszą mówić tym samym językiem". - Jestem w PiS. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym - dodał.

Do sprawy odniósł się rzecznik partii PiS Rafał Bochenek. "W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny PiS, który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości" - przekazał w mediach społecznościowych.

"Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej. Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia. Tylko w jedności możemy walczyć o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny" - dodał rzecznik.

W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny @pisorgpl , który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w @pisorgpl . Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej. Czas jest do… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 21, 2026

Do oświadczenia Morawieckiego odniósł się kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. - Mateusz Morawiecki chce być w PiS. Ja się z tego bardzo cieszę. (…) Jedno PiS z różnymi nurtami jest potrzebne Polsce, jest potrzebne prawicy - powiedział.

Kandydat PiS na premiera dodał jednocześnie, że - jeśli ktoś chce opuścić PiS - powinien zrobić to jak najszybciej i "nie robić bałaganu". Dodał, że jeśli ktoś chce zostać w PiS, to konieczne jest "minimum lojalności wobec partii".

Konflikt w PiS. Kierownictwo wydało postanowienie ws. stowarzyszeń

W środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina.

Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce "wygranej ambitnej Polski".

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W piątek członkowie stowarzyszenia Morawieckiego - w liście skierowanym do prezesa PiS - podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów. Również w piątek, jak informował rzecznik partii Rafał Bochenek, doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy.

Rzecznik przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna. W niedzielę z kolei Kaczyński zaapelował do polityków PiS o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody", podkreślając, że "wróg jest w innym miejscu".