- Od stycznia do czerwca odnotowano 1396 ofiar śmiertelnych oraz 7978 rannych wśród ludności cywilnej - poinformowało we wtorek Szefowa Misji Monitorującej Prawa Człowieka ONZ w Ukrainie (HRMMU) Danielle Bell.

Oznacza to, że liczba ta wzrosła o 37 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Ukraina-Rosja. Liczba ofiar wśród cywili wzrosła o 37 proc.

14 lipca HRMMU opublikowała raport, w którym podano, że czerwiec br. był najbardziej tragicznym od ponad czterech lat miesiącem w Ukrainie, jeśli chodzi o liczbę cywilów zabitych w rosyjskich atakach. Zginęły wówczas 293 osoby, a 1990 zostało rannych.

Bell podkreśliła, że liczba zabitych w czerwcu odzwierciedla "coraz częstsze stosowanie potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna, gdy wymierzona jest w gęsto zaludnione obszary miejskie".

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

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25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

Zarówno Rosja, jak i Ukraina zaprzeczają, jakoby atakowały ludność cywilną. W ostatnich miesiącach jednak nasiliły codzienne ataki na siebie nawzajem, podczas gdy prowadzone pod auspicjami USA rozmowy w sprawie zakończenia trwającego od prawie czterech i pół roku konfliktu pozostają w impasie.

Biuro ONZ ds. praw człowieka potępiło liczne ataki z ostatnich dni, które spowodowały ofiary wśród ludności cywilnej na terenie Ukrainy i w Rosji.

- Ludność cywilna i infrastruktura cywilna są ściśle chronione na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego, a każdy taki celowy atak stanowi zbrodnię wojenną - powiedział dziennikarzom rzecznik Thameen Al-Kheetan.