Chiny wezwały we wtorek ambasadora Filipin w związku wydarzeniami na spornym terytorium na Morzu Południowochińskim. Równocześnie prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. poinformował, że odpowie tym samym środkiem w stosunku do Państwa Środka.

To następstwa wzajemnych poniedziałkowych oskarżeń o eskalację napięć między krajami. Według filipińskiego komunikatu doszło do starcia straży przybrzeżnych, w których raniono jedną osobę.

Wrze między Chinami i Filipinami. Doszło do starcia straży przybrzeżnych

Chińska łódź z ośmioma mężczyznami na pokładzie okrążała i fotografowała osiadłego na mieliźnie okrętu BRP Sierra Madre, który znajduje się w pobliżu Drugiej Płycizny Thomasa w archipelagu Spratly. Manila od 1999 roku utrzymuje tam swój posterunek.

W celu przepędzenia chińskiej grupy Filipińczycy wysłali funkcjonariuszy na dwóch pontonach. Doszło do starcia, użyto drewnianych pałek oraz wioseł. Jeden z marynarzy został raniony w głowę.

MSZ Filipin uznało, że incydent jest "nie do przyjęcia". Z kolei resort obrony określił wydarzenie jako "akt przemocy i nękania".

"Strona filipińska sprowokowała konflikt jako pierwsza, a mimo to odwróciła winę, zniekształciła fakty i złośliwie wyolbrzymiała sprawę" - odpowiedzieli dyplomaci Pekinu.

中国海警局关于菲律宾非法“坐滩”57号舰蓄意挑衅的声明

Statement by the China Coast Guard on the Deliberate Provocation by the Philippines’ Illegally Grounded Vessel BRP Sierra Madre (LT-57)… pic.twitter.com/Y0dmwoZECO — ChineseEmbassyManila (@Chinaembmanila) July 20, 2026

Wiele państw regionu, w tym Filipiny mają roszczenia terytorialne, które pokrywają się z chińskimi. Państwo Xi Jinpinga, pomimo międzynarodowego orzeczenia o braku podstaw prawnych, dąży do zawłaszczenia kluczowych szlaków na tych wodach. Z tego powodu często dochodzi do starć ze statkami Manili.

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Poniedziałkowe wydarzenia skomentowali również sojusznicy. Waszyngton określił incydent jako "niebezpieczne i agresywne" działania Chin. - Niepokojąca tendencja Pekinu do prowokacji wobec zgodnych z prawem operacji morskich Filipin podważa regionalny pokój i stabilność oraz stoi w bezpośredniej sprzeczności z wielokrotnie powtarzanymi zobowiązaniami Chin do pokojowego rozwiązywania sporów - w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.

We wtorek minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong również potępiła działania Chin nazywając je "destabilizującymi" i "niebezpiecznymi".

Chiny kontra sąsiedzi. Japonia potępiła manewry marynarki u jej granic

Konflikt na linii z Manilą nie jest jedynym w jakim znajdują się obecnie Chiny. Również we wtorek ich inny sąsiad, Japonia, złożył oficjalny protest w związku z użyciem przez nich w czasie ćwiczeń ostrej amunicji w wyłącznej strefie ekonomicznej Kraju Kwitnącej Wiśni.

Manewry, w których brały udział również rosyjskie okręty, odbyły się w niedzielę wczesnym rankiem około 180 km na południowy zachód od wyspy, którą Tokio nazywa Okinotori - poinformowały japońskie siły zbrojne w oświadczeniu. Chodzi o cztery jednostki:

niszczyciel rakietowy klasy "Renhai",

niszczyciel rakietowy klasy "Luyang III",

okręt zaopatrzeniowy klasy "Fuchi"

oraz rosyjską fregatę klasy "Steregushchiy"

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W odpowiedzi Pekin stwierdził, że jest raczej skałą, a nie wyspą, w związku z tym Tokio nie ma prawa uznawać otaczających ją wód jako swoją strefę.

Napięte relacje między Chinami i Japonią trwają od końca ubiegłego roku i wypowiedzi premier Sanae Takichi na temat Tajwanu - do którego Chiny roszczą sobie prawo. Dodatkowo, tego typu wspólne operacje Pekinu i Moskwy skłoniły Tokio do rozpoczęcia rozmów o zmianie pacyfistycznej konstytucji i zwiększenia wydatków na obronność.