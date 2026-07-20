"Uważam za zaszczyt mojego życia, że zostałam zaproszona na stanowisko prezydenta republiki. Jestem za to niezmiernie wdzięczna" - czytamy w poniedziałkowym wpisie Judit Polgar zamieszczonym w mediach społecznościowych. Szachistka uzasadniła, dlaczego nie przyjmie tego wyróżnienia.

Węgry. Judit Polgar odmówiła objęcia urzędu prezydenta

Polgar zapewniła, że "docenia gest premiera, który pomimo decydującej siły parlamentarnej swojej partii, poprosił niezależnego, bezpartyjnego kandydata" o objęcie urzędu głowy państwa.

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"Jednocześnie nie czuję się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu, dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia" - oświadczyła szachistka. Podkreśliła, że "będzie wspierać nowego i niezależnego prezydenta wszelkimi możliwymi sposobami w realizacji wyznaczonych celów".

Koniec kadencji Tamasa Sulyoka. Podpisał poprawkę do konstytucji

Były prezydent Tamas Sulyok, wybrany głosami Fideszu, ugrupowania byłego premiera Viktora Orbana, ogłosił w sobotę podpisanie 17. poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie go ze stanowiska. Od poniedziałku obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca węgierskiego parlamentu Agnes Forsthoffer. Deputowani muszą wybrać nową głowę państwa w ciągu 30 dni.

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Posłowie Tiszy mają w parlamencie większość konstytucyjną 141 ze 199 głosów. Premier ogłosił w niedzielę, że na urząd prezydenta kraju zamierza nominować utytułowaną szachistkę Judit Polgar. W poniedziałek przewodnicząca frakcji Tisza w parlamencie Andrea Bujdoso podkreśliła, że całe ugrupowanie jednogłośnie popiera tę kandydaturę.