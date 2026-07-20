Zabójstwo kobiety w Zachodniopomorskiem. Podejrzany jej nastoletni syn

Do zabójstwa doszło w poniedziałek przy ul. Kopernika w Chojnie. Po odnalezieniu ciała denatki, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie ogłosił obławę na podejrzanego o związek ze sprawą mężczyznę.

Jak informuje serwis Chojna24, w poszukiwania zaangażowani byli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły dronowe. Podejrzany został zatrzymany na terenie ogródków działkowych, niecałe trzy godziny po zdarzeniu.

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- Odnaleziono ciało. Trwają czynności na miejscu zdarzenia. Na ten moment nie udzielamy żadnych informacji. Będziemy weryfikować, co się stało, a potem jaka była rola w tym zdarzeniu zatrzymanego mężczyzny - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl prok. Radosław Grabusiński z Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Serwis RMF24 podaje, że zatrzymanym jest 19-letni syn zamordowanej kobiety. Do zabójstwa miało dojść na tle rodzinnych nieporozumień.

W lokalu, w którym doszło do zdarzenia miała przebywać jeszcze jedna kobieta, która doznała obrażeń. Przetransportowano ją do szpitala.

Trwają czynności służb prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.