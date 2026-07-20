W poniedziałek w Kijowie odbywa się kolejna demonstracja przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Mychajło Fedorowa przy jednoczesnym utrzymaniu na stanowisku naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ołeksandra Syrskiego.

Wrze w Ukrainie po dymisji ministra obrony. Protestujący wyznaczyli Zełenskiemu termin

Demonstracje trwają od ubiegłego czwartku, kiedy to Zełenski ogłosił dymisję Fedorowa. Były minister potwierdził potem, że powodem jego odwołania jest konflikt z Syrskim.

Jeden z organizatorów protestu, weteran Dmytro Koziacinski, powiedział serwisowi Kyiv Independent, że demonstranci mają dwa postulaty: przywrócenie Fedorowa na stanowisko ministra obrony oraz odwołanie Syrskiego z funkcji głównodowodzącego.

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Koziacinski zapowiedział jednocześnie, że po poniedziałkowej demonstracji organizatorzy zamierzają zawiesić protesty na trzy dni. - Wyznaczyliśmy piątek jako termin spełnienia naszych postulatów. Jeśli do piątku nasze żądania zostaną spełnione, zakończymy akcję - mówił.

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, odnosząc się do protestów, wzywał we wpisie na Facebooku do "zachowania spokoju" i zapewniał, że "głos społeczeństwa został wysłuchany".

Ukraińcy domagają się odwołania Syrskiego. Sztab generalny i otoczenie prezydenta ucinają doniesienia

Tymczasem w ukraińskich mediach pojawiły się doniesienia o możliwym odwołaniu Syrskiego. Do sprawy odniósł się doradca Zełenskiego Dmytro Łytwyn.

- Pojawiły się doniesienia, jakoby dziś w sztabie generalnym miała być omawiana kwestia nowego głównodowodzącego. To nieprawda. Spotkanie w sztabie nie ma w ogóle takiego celu, a służy omówieniu wniosków dowódców korpusów dotyczących zaopatrzenia oraz niektórych decyzji organizacyjnych mniejszej wagi - cytuje współpracownika prezydenta agencja Ukrinform.

Łytwyn pytany, czy w poniedziałek można spodziewać się zmian kadrowych w wojsku, odpowiedział: "Ja bym się dzisiaj nie spodziewał".

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Wcześniej to sztab dementował doniesienia dotyczące rzekomego odwołania Syrskiego z pełnionej funkcji. "Generał Syrski nadal pełni swoje obowiązki na stanowisku głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy" - poinformowano. "Odwołanie następuje na podstawie dekretu prezydenta Ukrainy" - podkreśliło wojsko w komunikacie.

Z kolei według źródeł Kyiv Independent decyzja w sprawie odwołania Syrskiego "ma zapaść wkrótce, prawdopodobnie w ciągu kilku dni".

Ukrinform łączy serię spotkań prezydenta Ukrainy z wojskiem z tym, że w najbliższym czasie może on podjąć ważne decyzje kadrowe.