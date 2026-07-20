W nocy z 18 na 19 Rosja przeprowadziła jeden z największych od lutego 2022 r. ataków z użyciem pocisków balistycznych. Głównie na obwód kijowski spadło 40 pocisków balistycznych i kierowanych i 125 dronów.

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Według Instytutu Badań nad Wojną lipcowa intensyfikacja uderzeń doprowadziła Rosję do sytuacji, w której więcej pocisków balistycznych jest zużywanych niż produkowanych.

W lipcu Rosja zużyła więcej pocisków balistycznych niż wyprodukowała

Amerykański think tank, powołując się na wyliczenia ukraińskiego sztabu i analityków serwisu Militarnyj, oszacował, że od 1 do 20 lipca Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 107 pocisków balistycznych i 20 pocisków Cyrkon, tj. hipersonicznych pocisków manewrujących.

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Tymczasem miesięczne możliwości produkcyjne Rosji nie przekraczają 60 pocisków Iskander-M i 40 pocisków zasilających system S-400 - podał ISW.

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Równolegle spadła w stosunku do czerwca liczba dronów wystrzelonych przez Rosję w kierunku Ukrainy. Jak dotąd w lipcu Rosjanie zaatakowali z użyciem 2955 statków, gdy w całym czerwcu spadło ich na Ukrainę 5749.

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"Wygląda na to, że Rosja sięga do swoich zapasów, aby nadal zwiększać liczbę pocisków balistycznych wystrzeliwanych przeciwko Ukrainie, ponieważ pociski te mają wyższy wskaźnik skuteczności niż drony i pociski manewrujące" - ocenił Instytut Badań nad Wojną.