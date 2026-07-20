Tragiczny bilans finału mundialu. Pięć osób nie żyje

Lokalne media informują, że w Buenos Aires 67-letni mężczyzna zmarł na zawał serca podczas oglądania meczu w telewizji. Dwie kolejne osoby zginęły w oddzielnych wypadkach.

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W mieście Rosario 45-letnia kobieta spadła z jadącego pickupa na asfalt. Z kolei jedna osoba zginęła, a trzy zostały poważnie ranne wskutek eksplozji petardy w mieście Neuquen.

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W Hiszpanii obie tragedie miały związek z hucznymi celebracjami wygranego przez piłkarzy tego kraju mundialu. W Ciudad Rodrigo fontanna zawaliła się pod ciężarem znajdujących się na niej osób.

Oderwana górna część fontanny spadła na osoby bawiące się wokół. Najcięższych obrażeń doznał 13-latek, który zmarł po trafieniu do szpitala. Dwie kolejne osoby zostały ranne.

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Z kolei 20-latek w miejscowości Sonseca podczas celebracji źle się poczuł i mimo szybkiego przybycia służb ratowniczych i podjętej reanimacji zmarł na miejscu. Świadkowie informują, że przed śmiercią doznał konwulsji.

W niedzielę Argentyna przegrała po dogrywce z Hiszpanią 0:1 w meczu finałowym MŚ, rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku.

bp / polsatnews.pl