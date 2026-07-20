W niedzielę Hiszpania zwyciężyła w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Mecz z Argentyną zakończył się wynikiem 1:0, po bramce strzelonej w dogrywce. Spotkanie dobiegło końca około północy.

Naturalnie w wielu miastach Hiszpanii hucznie świętowano zwycięstwo. Niestety w leżącym na zachodzie kraju Ciudad Rodrigo doszło do tragedii.

‼️Muere un menor en Ciudad Rodrigo tras desprenderse el pilar de la fuente del Árbol Gordohttps://t.co/zB2qNy29TX pic.twitter.com/usUH92hMzX — La Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) July 19, 2026

"Ratusz wyraża smutek i składa kondolencje z powodu śmierci 13-letniego chłopca" - czytamy w komunikacie magistratu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Śmierć nastolatka w Hiszpanii. Tragedia w cieniu zwycięstwa reprezentacji

Jak relacjonuje agencja AFP, około wpół do pierwszej służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zawaleniu się fontanny w centrum miasta. Wiele osób świętowało na niej zwycięstwo hiszpańskiej reprezentacji.

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Według informacji lokalnych mediów, fontanna zawaliła się pod ciężarem znajdujących się na niej osób. "La Gaceta de Salamanca" opisuje, iż oderwała się górna część fontanny i spadła na osoby świętujące wokół. 13-latek trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Ponadto dwie inne osoby zostały ranne.

Lokalne władze powołały Grupę Interwencji Psychologicznej, która ma pomóc członkom rodziny zmarłego.

jk / polsatnews.pl