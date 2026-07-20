Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 24-latka, który ciężarówką uciekał przed służbami. W sobotę usłyszał zarzuty:

niezatrzymania się do kontroli drogowej,

czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej,

kierowania pomimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień.

"Dzisiaj prokurator dodatkowo przedstawił zatrzymanemu zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci 4CMC" - poinformowała w niedzielę bydgoska policja.

Wstępne badania, wykonane przez wezwany na miejsce zdarzenia patrol chemiczny Państwowej Straży Pożarnej, wykazały, że w pojemnikach znajdują się żrące substancje zasadowe - wodorotlenki, prawdopodobnie stanowiące niebezpieczne odpady. Trwają intensywne poszukiwania kierowcy. pic.twitter.com/5D5F45k9xX — Krajowa Adm. Skarbowa (@KAS_GOV_PL) July 17, 2026

Uciekał ciężarówką przed policją. 24-latek usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło w czwartek. W trakcie kontroli na drodze S10 w okolicach Czerniewic (woj. kujawsko-pomorskie) funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu poprosili o przestawienie pojazdu marki MAN w bezpieczne miejsce. "Zamiast wykonać polecenie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi" - podano wówczas komunikacie.

W czasie pościgu 24-latek dwukrotnie uderzył w goniący radiowóz - najpierw w tył pojazdu, a następnie w jego bok, próbując zepchnąć go z autostrady.

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W akcję włączyli się również policjanci. Kierowca ciężarówki sforsował nawet utworzoną blokadę. Pościg na kołach zakończyło zderzenie z drzewem. Mężczyzna następnie porzucił pojazd na skraju lasu i z udało mu się uciec pieszo.

Nie skrył się jednak na długo, ponieważ w piątek trafił do aresztu.

Po przeszukaniu ciężarówki okazało się, że znajdywało się w niej 12 pojemników typu mauzer z cieczą. Po wstępnym przebadaniu, stwierdzono, że to żrące substancje zasadowe - wodorotlenki, prawdopodobnie stanowiące niebezpieczne odpady.

W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli natomiast dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. "Ustalono, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie" - podała KAS.