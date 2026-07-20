- Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciało obce uszkodziło silnik (którego szczątki następnie uderzyły w szybę - red.) podczas startu z Salonik, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić to z całą pewnością - powiedział Michael O'Leary o incydencie z 10 lipca.

W czasie lotu z Grecji do niemieckiego Memmingen (pod Monachium, Niemcy) pasażer został częściowo wyssany przez pęknięte okno samolotu Boeing 737 irlandzkich linii Ryanair.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Niemal wyssało mężczyznę z samolotu. Linie lotnicze ustaliły przyczynę

Z relacji świadków dla niemieckiego portalu TZ wynika, że nagle rozległ się huk, szyba pękła, a 61-letni mężczyzna siedzący przy oknie był bliski wypadnięcia z samolotu. Inni, dla greckiego nadawcy ERT, mówili, że głowa i ramiona mężczyzny wystawały przez rozbitą szybę.

Dzięki zapiętym pasom bezpieczeństwa i szybkiej reakcji osób siedzących obok udało się go wciągnąć z powrotem i włożyli mu na głowę maskę tlenową, która wypadła z panelu nad ich głowami.

Żona poszkodowanego przekazała, że sama nie była w stanie wciągnąć 61-latka. Udało się to dzięki pomocy dwójki pasażerów. - Jego ręka była poraniona, wszędzie była krew - opisywała kobieta.

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W związku z incydentem piloci zdecydowali się zawrócić do Salonik tuż po starcie. Niemiecka Agencja Prasowa informowała, że samolot wylądował 20 minut po zdarzeniu.

"Pasażer poprosił o pomoc medyczną i ją otrzymał po wylądowaniu w Salonikach" - potwierdził Ryanair w opublikowanym później oświadczeniu, dodając, że po awaryjnym lądowaniu reszta pasażerów wróciła do terminala lotniska. "Aby zminimalizować opóźnienie, zorganizowano samolot zastępczy, który miał przewieźć pasażerów do Memmingen" - dodano.

W sprawie wszczęto dochodzenie. Wstępny raport firmy Ryanair na ten temat będzie opublikowany za około cztery tygodnie, a następnie sporządzony zostanie bardziej szczegółowy raport.