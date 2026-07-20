Ataki na rosyjską "flotę cieni" koordynują ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (SBS). Dowódca Robert "Madziar" Browdi poinformował o skali ataku. To siedem statków - trzy tankowce i cztery drobnicowce.

Jak czytamy w oświadczeniu SBS, według ustaleń wywiadu pierwszy z tankowców przetransportował w tym roku trzy miliony ton rosyjskiej ropy. Drugi transportował surowiec z portów w Ust-Łudze, Kerczu, Noworosyjsku. Trzeci zajmował się eksportem ropy do Chin i Indii.

Operacja "Mleczko". Uderzenie we "flotę cieni" Rosji

Ukraina atakuje rosyjską "flotę cieni" w ramach ogłoszonej w lipcu operacji "Mleczko". To tłumaczenie z języka ukraińskiego słowa "MoŁoCzKa". Hasło jest zapisywane wielkimi literami, ponieważ jak tłumaczył "Madziar", słowo rozwija się do słów "Moskwa Liażet Cieriez Krym. Amiń", czyli "Moskwa upadnie przez Krym. Amen".

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Dowódca SBS wskazał, że od 1 do 20 lipca Ukraińcom udało się zaatakować 183 statki na Morzu Czarnym i Azowskim. Szacuje się, że rosyjska "flota cieni" to około 600 jednostek, choć według części analiz może to być nawet 1600 statków.

Atak na statki i obiekty na terytorium Rosji komentował też Wołodymyr Zełenski. "Odpowiadamy sprawiedliwie, na każdy rosyjski atak na nasze miasta i społeczności. Ta wojna musi zostać zakończona, a jest to możliwe tylko poprzez zwiększenie presji na jedyną przyczynę tej wojny - Rosję" - napisał prezydent Ukrainy.