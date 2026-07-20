Rosja storpedowała cywilny statek ze zbożem. Zginęło 10 osób

Według ukraińskiej administracji portowej Golden Leo został zaatakowany przez Rosjan w niedzielę z użyciem trzech torped. Na pokładzie wybuchł pożar, a dym był widziany przez świadków z Odessy.

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Golden Leo to cywilny statek transportowy, który płynął po Morzu Czarnym pod banderą Gwinei Bissau, a jego załogę stanowili obywatele Indii i Syrii. Jednostka znalazła się na tych wodach po opuszczeniu ukraińskiego portu z ładunkiem zboża.

Rosyjski atak na statek handlowy na Morzu Czarnym, zginęła większość załogi

W poniedziałek Zarząd Ukraińskich Portów Morskich poinformował o zakończeniu akcji ratunkowej, która trwała całą noc. Z 17-osobowej załogi udało się uratować ośmiu marynarzy. Wśród 10 ofiar znalazł się także biorący udział w akcji pilot Zarządu Ukraińskich Portów Morskich.

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"Rosja kontynuuje ataki terrorystyczne na cywilną żeglugę i infrastrukturę portową Ukrainy. (…) Zdecydowanie potępiamy kolejną zbrodnię wojenną Rosji przeciwko cywilnej żegludze, handlowi międzynarodowemu i wolności żeglugi" - przekazała administracja ukraińskich portów.

Eskalacja na Morzu Czarnym, pod ostrzałem statki i porty

Atak na Golden Leo jest kolejnym przejawem eskalacji na Morzu Czarnym po tym, jak w nocy z wtorku na środę Kijów uderzył na tym akwenie w 20 rosyjskich jednostek, a Rosja odpowiedziała atakiem na infrastrukturę portową m.in. w Odessie i Czarnomorsku.

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W piątek wyczarterowany do załadunku ropy w rosyjskim terminalu na Morzu Czarnym tankowiec Nordic Zentith został zaatakowany z użyciem dwóch dronów. Na jego pokładzie wybuchł pożar, który udało się opanować i ugasić. Część załogi ewakuowana, nikt nie ucierpiał.

W niedzielę dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert "Madziar" Browdi przekazał, że ukraińskie drony zniszczyły trzy z pięciu kursujących w cieśninie promów. Według Madziara przepustowość transportu przez cieśninę Kerczeńska została tym samym zredukowana o 75 proc.