Prof. Antoni Dudek w programie "Najważniejsze pytania"
Polska
Gościem poniedziałkowego programu "Najważniejsze pytania" będzie politolog i historyk profesor Antoni Dudek. Początek rozmowy Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak o godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak zapraszają na "Najważniejsze pytania"
Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej