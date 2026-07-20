Prof. Antoni Dudek w programie "Najważniejsze pytania"

Polska

Gościem poniedziałkowego programu "Najważniejsze pytania" będzie politolog i historyk profesor Antoni Dudek. Początek rozmowy Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak o godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwoje prowadzących, mężczyzna i kobieta, stoją obok siebie. Po prawej stronie znajduje się duży znak zapytania i tekst "Najważniejsze? pytania".
Polsat News
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak zapraszają na "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
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