Adam Bodnar w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z senatorem Koalicji Obywatelskiej, byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od godz. 19:15.
Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie gościem programu
Drugim gościem Marka Tejchmana będzie Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.Czytaj więcej