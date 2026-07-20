Adam Bodnar w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z senatorem Koalicji Obywatelskiej, byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od godz. 19:15.

Polsat News
Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie gościem programu

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

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Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
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