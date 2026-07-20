Hiszpańskie służby przez weekend walczyły z wielkimi pożarami związanymi z nasilającymi się upałami w kraju.

Jeden z nich wybuchł w czwartek, w porośniętym lasami obszarze górskim, obejmującym Park Przyrodniczy Sierra Norte, w gminie La Mierla (Kastylia-La Mancha) - poinformowała w serwisie X regionalna służba ds. gaszenia pożarów lasów.

Nad opanowaniem go pracowało około 300 strażaków, wspieranych przez 26 samolotów gaśniczych. Ogień strawił już 16 000 hektarów terenu. Emiliano García-Page, szef rządu regionalnego, określił pożar jako "trudny". Około 20 gmin zostało ewakuowanych, a dotkniętych przez płomienie jest nawet 800. Ogień miał jednak nie przeniknąć do żadnego z miast.

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Dziennik "El Mundo" donosi, że skala kryzysu wymusiła mobilizację ponad 440 żołnierzy, a także sił powietrznych i dziesiątek pojazdów naziemnych. Według portalu 20 Minutos, w całej wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 25 lokalnych wsi.

- To obszar o dużej wartości leśnej, ale bardzo skomplikowany w pracy ze względu na stromość i głębokość, do której trudno się dotrzeć - García-Page.

🌙 Durante la noche, nuestros militares han trabajado en ataque directo con tendido de agua 🚒 en #IFLaMierla #Guadalajara.



Continuamos sumando esfuerzos junto a los servicios de emergencia💪🚒 #INFOCAM @gobjccm pic.twitter.com/3uO7CRQygE — UME (@UMEgob) July 19, 2026

Pożary trawią Hiszpanię. Spłonęły ponad 62 hektary terenu

Inny z pożarów szaleje w gminie Ores, w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 14 tys. ha lasów oraz nieużytków rolnych. Władze poinformowały, że ewakuowano około 700 osób z zagrożonych terenów.

Premier Pedro Sanchez przekazał, że rząd uważnie monitoruje sytuację. Podziękował również strażakom "pracującym niestrudzenie" w celu ochrony życia ludzkiego i opanowania pożaru.

W niedzielę jednak pożar dał pierwsze oznaki deeskalacji. - Dziś jest pierwszy dzień, w którym oddychamy - powiedział prezydent Aragonii, Jorge Azcón, cytowany przez "El Mundo". - Nie ma płomienia, widać kilka kolumn dymu, ale to nie znaczy, że opuścimy gardę zaznaczył. Wyraził również nadzieję, że "zbliżenie się do normalności" przyjdzie w nadchodzących dniach.

Na koniec dodał, że rozpoczął tworzenie wniosku o "ogłoszenie obszaru poważnie dotkniętym stanem zagrożenia ochrony cywilnej" (dawniej, obszar objęty katastrofą), co ma przyspieszyć dopływ pomocy i odbudowy regionu.

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Od soboty hiszpańscy strażacy walczą z kilkudziesięcioma dużymi pożarami lasów i łąk. Poza Kastylią-La Manchą i Aragonią najwięcej z nich występuje w Katalonii, Andaluzji oraz w Kraju Basków. Walkę z szalejącymi w Hiszpanii pożarami utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury.

Jak informuje kataloński El Periodico łącznie spalony obszar przekroczył już 62 215 hektarów. To 2,5 raza więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Najbardziej niepokojącym do tej pory był pożar w Los Gallardos (Andaluzja), gdzie zginęło 13 osób.

Hiszpania nie jest jedynym krajem tak dotkniętym pożarami. W poniedziałek, sąsiadująca jej Francja powiadomiła, że od początku tego roku spłonęło na jej terenie prawie 40 tys. hektarów. Wszczęto również liczne śledztwa ws. potencjalnych podpaleń, w związku z którymi zatrzymano 111 osób. Dla porównania, według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w całym roku 2025 spłonęło we Francji prawie 37 tys. hektarów roślinności i lasów.

Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, aktualizowanych w środę, od początku roku na terenie Unii Europejskiej spłonęło 167 326 hektarów lasów. To wynik wyższy niż średnia z ostatnich 20 lat, jednak dalej niższy niż spalone 235 360 ha, które jako najgorszy wynik w historii zostały odnotowane w zeszłym roku.