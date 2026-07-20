Wrak odnalazł jeden z mieszkańców Świnoujścia, który zbierał jagody niedaleko Fortu Gerharda. Natrafił on na rozkopany dół, wokół którego leżały liczne fragmenty aluminiowej konstrukcji, wśród której znalazły się także ślady spalonej amunicji. Dotychczasowa analiza znaleziska wskazuje, że może to być miejsce katastrofy alianckiego samolotu z czasów II wojny światowej.

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- Już pierwszy ogląd wskazywał, że nie jest to przypadkowy złom. Charakter blach, nitowania, ślady po konstrukcji lotniczej i wypalona amunicja wskazują, że to fragmenty samolotu - mówi Wiktor Czeszewski, pracownik Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, który jako pierwszy zajął się identyfikacją znaleziska.

Niezwykłe odkrycie w świnoujskim lesie. Szczątki samolotu z II wojny światowej

Wśród znalezionych na miejscu katastrofy elementów odnaleziono rurkę z numerem identyfikacyjnym. Jedna z analiz sugeruje, że może mieć to związek z osprzętem silnika firmy Merlin. Co więcej, duże znaczenie ma także amunicja - wstępnie rozpoznana jako .303 British - kaliber stosowany w brytyjskich karabinach maszynowych Browning. To jednak nadal tylko hipotezy.

- Dziś w stu procentach nie przesądzamy, że to wrak konkretnego typu samolotu, ale wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z miejscem bardzo poważnego zdarzenia z czasów wojny. Takiego odkrycia nie wolno rozkopywać amatorsko ani rozbierać na pamiątki - podkreślają pracownicy muzeum.

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- Teren powinien zostać jak najszybciej profesjonalnie zabezpieczony i przebadany - dodaje Wiktor Czeszewski podkreślając, że w ziemi nadal mogą znajdować się szczątki członków załogi. Z tego względu o sprawie poinformowany został już Wojewódzki Konserwator Zabytków, Nadleśnictwo Międzyzdroje oraz instytucje zajmujące się grobami wojennymi.

Zagadka sprzed 80 lat. Odnaleziono ważne fragmenty

Prawobrzeże Świnoujścia pełne jest lasów, umocnień i dawnych obiektów militarnych, które kryją wiele wojennych tajemnic. W trakcie II wojny światowej region miasta często znajdował się na trasach alianckich samolotów. Silna obrona przeciwlotnicza sprawiła, że spadać mogły zarówno samoloty brytyjskie, jak również radzieckie i amerykańskie.

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- Przed nami jeszcze wiele pytań i zapewne niejedna niespodzianka. Jedno jest pewne - historia tego miejsca staje się coraz bardziej fascynująca, a niepozorna miedziana rurka może okazać się pierwszym kluczem do rozwiązania zagadki sprzed ponad osiemdziesięciu lat - opowiada Milan Litwinowicz z Muzeum Obrony Wybrzeża.