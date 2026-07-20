Rosyjskie władze poinformowały o ataku ponad 400 dronów na obwód moskiewski. "Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej na dalekich podejściach, natomiast 85 bezzałogowców zniszczono w momencie zbliżania się do Moskwy" - twierdzi mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Bezzałogowce atakowały stołeczny region Rosji między godziną 20.30 a 5.00 rano w poniedziałek. Do sieci trafiły nagrania przede wszystkim z pożaru magazynu firmy Wildberries w podmoskiewskim Podolsku. Firma jest największym rosyjskim sprzedawcą internetowym.

Atak na Rosję. "Czarny dym dotarł do Moskwy"

"Po uderzeniu wybuchł tam potężny pożar (...). Gęsty, czarny dym spowił okolicę i dotarł do Moskwy. Niektóre rejony stolicy pogrążyły się w ciemnościach" relacjonuje ukraiński serwis TSN.

ZOBACZ: Rosjanie w szoku po atakach na Moskwę. "Zobaczyli na własne oczy"

Według Rosjan zakład pracuje normalnie. "Wcześniej na terenie kompleksu magazynowego przeprowadzono ewakuację w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jednak pracownicy zdążyli już wrócić na swoje stanowiska" - przekazała agencja TASS, w ślad za komunikatem firmy.

Nalot dronów z Ukrainy. Pożar w bazie paliwowej

Atak na magazyn to nie wszystko. Ukraińskie źródła wskazują również na pożary w kompleksie paliwowym parku przemysłowego "Południowa Brama" w rejonie Podolska.

ZOBACZ: Rój dronów nad Moskwą. Są ofiary śmiertelne

Mieszkańcy Moskwy zostali poinformowani o możliwych przerwach w dostępie do internetu.

Atakowany był nie tylko stołeczny region. Alarmy gotowości przeciwrakietowej ogłoszono w obwodach jarosławskim, twerskim, włodzimierskim, iwanowskim, nowogrodzkim, wołogodzkim, biełgorodzkim, kurskim, lipieckim, kałuskim, woroneskim, tambowskim i tulskim.