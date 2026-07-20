Ponad 400 dronów zaatakowało obwód moskiewski. Wielki nalot na Rosję

Świat

Pożar magazynu największego sklepu internetowego w Rosji oraz w bazie paliwowej - to bilans nocnego ataku na obwód moskiewski. Stołeczny region zaatakowało ponad 400 dronów i jak sami przyznają Rosjanie, wiele z nich leciało na Moskwę.

Dwa obrazy pokazujące nocny atak dronów na budynek mieszkalny w Moskwie z płomieniami i dymem unoszącymi się z jego szczytu, oraz duży słup czarnego dymu unoszący się nad drzewami i budynkami w ciągu dnia, wskazujący na pożar magazynu.
Media społecznościowe / supernova_plus
Mer Moskwy Siergiej Sobianin informuje o ataku ponad 400 dronów

Rosyjskie władze poinformowały o ataku ponad 400 dronów na obwód moskiewski. "Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej na dalekich podejściach, natomiast 85 bezzałogowców zniszczono w momencie zbliżania się do Moskwy" - twierdzi mer Moskwy Siergiej Sobianin.

 

Bezzałogowce atakowały stołeczny region Rosji między godziną 20.30 a 5.00 rano w poniedziałek. Do sieci trafiły nagrania przede wszystkim z pożaru magazynu firmy Wildberries w podmoskiewskim Podolsku. Firma jest największym rosyjskim sprzedawcą internetowym.

Atak na Rosję. "Czarny dym dotarł do Moskwy"

"Po uderzeniu wybuchł tam potężny pożar (...). Gęsty, czarny dym spowił okolicę i dotarł do Moskwy. Niektóre rejony stolicy pogrążyły się w ciemnościach" relacjonuje ukraiński serwis TSN.

 

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Według Rosjan zakład pracuje normalnie. "Wcześniej na terenie kompleksu magazynowego przeprowadzono ewakuację w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jednak pracownicy zdążyli już wrócić na swoje stanowiska" - przekazała agencja TASS, w ślad za komunikatem firmy.

Nalot dronów z Ukrainy. Pożar w bazie paliwowej

Atak na magazyn to nie wszystko. Ukraińskie źródła wskazują również na pożary w kompleksie paliwowym parku przemysłowego "Południowa Brama" w rejonie Podolska.

 

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Mieszkańcy Moskwy zostali poinformowani o możliwych przerwach w dostępie do internetu.

 

Atakowany był nie tylko stołeczny region. Alarmy gotowości przeciwrakietowej ogłoszono w obwodach jarosławskim, twerskim, włodzimierskim, iwanowskim, nowogrodzkim, wołogodzkim, biełgorodzkim, kurskim, lipieckim, kałuskim, woroneskim, tambowskim i tulskim.

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
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