"Odchodzę z uśmiechem". Keir Starmer oficjalnie złożył urząd premiera Wielkiej Brytanii

Świat Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP

Keir Starmer jako szósty premier Wielkiej Brytanii w ciągu dekady opuścił w poniedziałek Downing Street. - Odchodzę z uśmiechem, dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy - powiedział były szef rządu przed udaniem się do Pałacu Buckingham, gdzie poinformował o złożeniu urzędu króla. Starmer wyraził pełne poparcie dla nowego lidera Partii Pracy i następcy na urzędzie premiera Andy'ego Burnhama.

Keir Starmer wygłasza przemówienie przed budynkiem Downing Street 10.
PAP/EPA/ANDY RAIN
Keir Starmer oficjalnie złożył urząd szefa rządu Wielkiej Brytanii.

Keir Starmer w poniedziałek złożył urząd szefa rządu Wielkiej Brytanii. Labourzysta na podium przed Downing Street wygłosił krótką mowę, w której wyraził zadowolenie ze swojego dorobku.

 

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- Moja praca została zakończona. To był przywilej mojego życia służyć jako premier, jestem pewien, że kraj jest silniejszy i sprawiedliwszy niż dwa lata temu. (…) Odchodzę z uśmiechem, dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy - powiedział Starmer.

 

Ustępujący premier objął urząd w 2024 r. po Rishim Sunaku, który także utrzymał się na stanowisku szefa rządu dwa lata. Ogółem w ciągu ostatniej dekady Downing Street zmieniało lokatora sześciokrotnie.

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W pożegnalnej mowie Starmer poświęcił uwagę nie tylko swojemu zaangażowaniu w sprawy wewnętrzne Wielkiej Brytanii, ale także sytuacji międzynarodowej i zagrożeniom zewnętrznym.

 

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- W ciągu sześciu i pół roku wyprowadziłem naszą partię z historycznej porażki w 2019 roku, zmieniłem ją tak, by była gotowa stanąć przed wyborcami, a w 2024 roku doprowadziłem ją do zdecydowanego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych - wymieniał swoje zasługi ustępujący premier.

 

- Żyjemy w świecie, w którym nasi wrogowie nie cofną się przed niczym, by nas podzielić, z powodu naszych wartości, naszej wolności, naszej przyzwoitości oraz mówiąc wprost, naszego niezachwianego poparcia dla dzielnego narodu Ukrainy - zaznaczył Starmer.

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Po przemowie i pożegnaniu z członkami administracji i personelem posiadłości premiera Keir Starmer udał się do Pałacu Buckingham. Tam, na ręce króla Karola III i w obecności królowej Kamili, złożył urząd.

 

"Najjaśniejszy Pan, Sir Keir Starmer, poseł, otrzymał dziś rano audiencję u Króla i złożył rezygnację ze stanowiska Premiera i Pierwszego Lorda Skarbu, którą Jego Wysokość łaskawie przyjął. Lady Starmer również została przyjęta przez Króla" - podał w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

 

W poniedziałek urząd premiera obejmie nowy lider Partii Pracy Andy Burnham, któremu Keir Starmer udzielił pełnego poparcia.

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