"Odchodzę z uśmiechem". Keir Starmer oficjalnie złożył urząd premiera Wielkiej Brytanii

Keir Starmer w poniedziałek złożył urząd szefa rządu Wielkiej Brytanii. Labourzysta na podium przed Downing Street wygłosił krótką mowę, w której wyraził zadowolenie ze swojego dorobku.

ZOBACZ: Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier ogłosił decyzję

- Moja praca została zakończona. To był przywilej mojego życia służyć jako premier, jestem pewien, że kraj jest silniejszy i sprawiedliwszy niż dwa lata temu. (…) Odchodzę z uśmiechem, dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy - powiedział Starmer.

Ustępujący premier objął urząd w 2024 r. po Rishim Sunaku, który także utrzymał się na stanowisku szefa rządu dwa lata. Ogółem w ciągu ostatniej dekady Downing Street zmieniało lokatora sześciokrotnie.

Keir Starmer oficjalnie przestał być premierem Wielkiej Brytanii

W pożegnalnej mowie Starmer poświęcił uwagę nie tylko swojemu zaangażowaniu w sprawy wewnętrzne Wielkiej Brytanii, ale także sytuacji międzynarodowej i zagrożeniom zewnętrznym.

ZOBACZ: Andy Burnham chce zastąpić Keira Starmera. "Kraj oczekuje stabilności"

- W ciągu sześciu i pół roku wyprowadziłem naszą partię z historycznej porażki w 2019 roku, zmieniłem ją tak, by była gotowa stanąć przed wyborcami, a w 2024 roku doprowadziłem ją do zdecydowanego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych - wymieniał swoje zasługi ustępujący premier.

- Żyjemy w świecie, w którym nasi wrogowie nie cofną się przed niczym, by nas podzielić, z powodu naszych wartości, naszej wolności, naszej przyzwoitości oraz mówiąc wprost, naszego niezachwianego poparcia dla dzielnego narodu Ukrainy - zaznaczył Starmer.

Rządem Wielkiej Brytanii pokieruje Andy Burnham

Po przemowie i pożegnaniu z członkami administracji i personelem posiadłości premiera Keir Starmer udał się do Pałacu Buckingham. Tam, na ręce króla Karola III i w obecności królowej Kamili, złożył urząd.

"Najjaśniejszy Pan, Sir Keir Starmer, poseł, otrzymał dziś rano audiencję u Króla i złożył rezygnację ze stanowiska Premiera i Pierwszego Lorda Skarbu, którą Jego Wysokość łaskawie przyjął. Lady Starmer również została przyjęta przez Króla" - podał w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

W poniedziałek urząd premiera obejmie nowy lider Partii Pracy Andy Burnham, któremu Keir Starmer udzielił pełnego poparcia.