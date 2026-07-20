Niemcy podnoszą swój poziom zagrożenia z dotychczasowego "abstrakcyjnego" do "wysokiego" - poinformował minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt w sobotniej rozmowie z gazetą "Welt am Sonntag".

- Oznacza to, że należy przez cały czas liczyć się z ryzykiem ataków - tłumaczył. - Plany ataków na nasz kraj są wyraźnie dostrzegalne - dodał.

Minister Dobrindt podkreślił, że w tym momencie nie jest to "konkretne zagrożenie", jednak takie, z którego "trzeba zdać sobie sprawę". Wśród możliwych celów ataków wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe oraz obywateli Niemiec.

Niemcy podnoszą poziom zagrożenia. "Trzeba zdać sobie sprawę"

W zeszłą sobotę irańska gazeta "Hamshahri" opublikowała infografikę zawierającą zdjęcia 13 zagranicznych przywódców, którzy mogliby stać się celami ataków terrorystycznych w geście odwetu za śmierć Alego Chameneiego. Wśród nich znalazł się kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

"Ci przestępcy, których nazwiska figurują na liście, zabiorą ze sobą do grobu marzenie o spokojnej śmierci we własnych łóżkach" - napisano.

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W ostatnich latach w Niemczech doszło do szeregu ataków.

W jednej z głośnych spraw w czerwcu saudyjski lekarz został w zeszłym miesiącu skazany na dożywocie za zabicie sześciu osób i zranienie ponad 200 innych. W 2024 roku w centrum Magdeburgawjechał wynajętym samochodem marki BMW w tłum na historycznym targu na kilka dni przed Bożym Narodzeniem w 2024 roku.

Z kolei w zeszłym roku skazano obywatela Syrii za inspirowany dżihadystycznym Państwem Islamskim (IS) atak z użyciem noża na festiwalu w Solingen na zachodzie Niemiec. Życie straciły wówczas trzy osoby, a 10 odniosło obrażenia.