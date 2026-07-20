"Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie" - napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kevina Keegana. (...) Łączymy się w bólu i składamy kondolencje rodzinie, przyjaciołom oraz byłym klubom Kevina" - przekazały władze angielskiej federacji piłkarskiej.

We are incredibly saddened by the news that Kevin Keegan OBE has passed away.



Kevin earned 63 international caps and scored 21 goals between 1972 and 1982, before managing the #ThreeLions from 1999 to 2000.



Our thoughts and condolences are with Kevin's family, friends and… pic.twitter.com/0KnE01CHN0 — England (@England) July 20, 2026

Kevin Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju.

Sukcesy odnosił również z Hamburgerem SV, z którym wywalczył mistrzostwo RFN w 1979 roku oraz dotarł do finału Pucharu Europy w 1980.

W latach 1972-1982 rozegrał 63 mecze w reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. W 31 z nich pełnił rolę kapitana.

Jako trener prowadził m.in. reprezentację Anglii (1999-2000) oraz Manchester City (2001-2005).