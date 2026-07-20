Nie żyje Kevin Keegan. Legendarny piłkarz i trener miał 75 lat
Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł na raka w wieku 75 lat - poinformowała w poniedziałek jego rodzina.
"Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie" - napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.
"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kevina Keegana. (...) Łączymy się w bólu i składamy kondolencje rodzinie, przyjaciołom oraz byłym klubom Kevina" - przekazały władze angielskiej federacji piłkarskiej.
Kevin Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju.
Sukcesy odnosił również z Hamburgerem SV, z którym wywalczył mistrzostwo RFN w 1979 roku oraz dotarł do finału Pucharu Europy w 1980.
W latach 1972-1982 rozegrał 63 mecze w reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. W 31 z nich pełnił rolę kapitana.
Jako trener prowadził m.in. reprezentację Anglii (1999-2000) oraz Manchester City (2001-2005).Czytaj więcej