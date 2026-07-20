Napaść na chłopca z Ukrainy w poznańskim tramwaju. Obrońca dotkliwie pobity

Polska Maciej Olanicki / polsatnews.pl

Poznańska policja jest w trakcie identyfikacji sprawców napaści na 60-latka, który w jednym z tramwajów stanął w obronie zaatakowanego chłopca z Ukrainy. Mężczyzna został podbity tak dotkliwie, że wystąpiły u niego zaniki pamięci. Służby otrzymały właśnie nagrania zajścia i są w trakcie przesłuchiwania świadków - ustalił polsatnews.pl.

Radiowóz policyjny zaparkowany obok torów tramwajowych, obok stoi zielony tramwaj z numerem linii 16.
Polsat News, MPK Poznań
Policja szuka sprawców brutalnego pobicia mężczyzny, który stanął w obronie atakowanego chłopca z Ukrainy

- W piątek około południa trzej mężczyźni zaatakowali słownie jadącego tramwajem linii numer 16 chłopca pochodzenia ukraińskiego. Mężczyźni byli agresywni i wulgarni . - przekazał polsatnews.pl Mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

 

W obronie dziecka stanął jeden z pasażerów tramwaju, 60-letni mężczyzna. Wówczas agresja napastników została skierowana na niego.

 

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- Chłopiec wysiadł, a mężczyźni jechali dalej. Po wyjściu z tramwaju na ulicy Kurpińskiego jeden z mężczyzn uderzył 60-latka kilka razy pięścią w twarz, następnie kolanem w klatkę piersiową i głowę - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak.

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Pobity 60-latek wraz z żoną zgłosił się na komisariat w sobotę, wcześniej przebywał w szpitalu. Pobicie było na tyle poważne, że mężczyzna doznał zaników pamięci i policja na podstawie nagrań i zeznań świadków odtwarzała przebieg wydarzeń.

 

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Rzecznik wielkopolskiej policji potwierdził, że w poniedziałek zabezpieczone zostały nagrania przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu oraz materiały pochodzące z monitoringu miejskiego.

 

Zapisy wideo wraz z zeznaniami świadków posłużą do identyfikacji napastników. Tych było trzech, choć za pobicie odpowiada przede wszystkim jeden z mężczyzn. Policja nie wyklucza, że jeśli sprawców nie uda się szybko odnaleźć, to w dalszym toku postępowania nagrania z wizerunkami poszukiwanych zostaną udostępnione publicznie.

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