- W piątek około południa trzej mężczyźni zaatakowali słownie jadącego tramwajem linii numer 16 chłopca pochodzenia ukraińskiego. Mężczyźni byli agresywni i wulgarni . - przekazał polsatnews.pl Mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W obronie dziecka stanął jeden z pasażerów tramwaju, 60-letni mężczyzna. Wówczas agresja napastników została skierowana na niego.

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- Chłopiec wysiadł, a mężczyźni jechali dalej. Po wyjściu z tramwaju na ulicy Kurpińskiego jeden z mężczyzn uderzył 60-latka kilka razy pięścią w twarz, następnie kolanem w klatkę piersiową i głowę - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak.

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Pobity 60-latek wraz z żoną zgłosił się na komisariat w sobotę, wcześniej przebywał w szpitalu. Pobicie było na tyle poważne, że mężczyzna doznał zaników pamięci i policja na podstawie nagrań i zeznań świadków odtwarzała przebieg wydarzeń.

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Rzecznik wielkopolskiej policji potwierdził, że w poniedziałek zabezpieczone zostały nagrania przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu oraz materiały pochodzące z monitoringu miejskiego.

Zapisy wideo wraz z zeznaniami świadków posłużą do identyfikacji napastników. Tych było trzech, choć za pobicie odpowiada przede wszystkim jeden z mężczyzn. Policja nie wyklucza, że jeśli sprawców nie uda się szybko odnaleźć, to w dalszym toku postępowania nagrania z wizerunkami poszukiwanych zostaną udostępnione publicznie.