Nad Polskę zmierzają burze, na Bałtyku sztorm. Czekają nas ciężkie godziny

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami dla całego województwa zachodniopomorskiego. Najnowsza prognoza pogody wskazuje na pojawienie się porywistego wiatr wiejącego z prędkością do ok. 80-90 km/h, mogą wystąpić gradobicia.

Wydane zostały także ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku. Północno-wschodni i północny wiatr powiej z siłą 5 do 6, w porywach 7, w ciągu dnia wzrośnie do 6-7, w porywach 8 w skali Beauforta - podał IMGW. Podobne warunki panować będą w Zatoce Pomorskiej, na Wybrzeżu Środkowym, łagodniej wiatr powieje w Zatoce Gdańskiej, jednak tam także przejdą burze.

Burze i sztormy w Polsce. Na Bałtyku 8 w skali Beauforta

Choć w poniedziałkowy poranek w wielu miejscach Polski zaświeci słońce, to w ciągu dnia zachmurzy się w stopniu umiarkowanym i dużym. Burze, oprócz Pomorza, obejmą także zachodnią część kraju, będą to głównie izolowane komórki - prognozuje IMGW. W trakcie burz możliwe są gradobicia i porywisty wiatr do 70 km/h.

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Temperatura maksymalna od 17 do 19 st. C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 st. w centrum, do 23 st. na południu kraju. Suma opadów podczas burz wyniesie do około 10 mm, więcej, do 30 mm, na północnym zachodzie.

"Wybierając się w drogę lub planując aktywność na świeżym powietrzu, warto śledzić aktualne prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB, szczególnie na północy kraju, gdzie pogoda może zmieniać się bardzo dynamicznie" - apeluje IMGW.

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W nocy z poniedziałku na wtorek przejaśnienia, burze i opady wraz z przemieszczaniem się na wschód Polski będą tracić na intensywności, choć miejscami spadnie do 20 mm deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 15 st. C., wiatr słaby. Wyjątkiem będzie Hel, gdzie powieje z w porywach do 70 km/h.