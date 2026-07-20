Zaplanowana operacja kostki 17-latki miała się odbyć 10 lipca w szpitalu w Saint-Martin-Boulogne w północnej Francji. Jak relacjonowała w rozmowie z mediami matka pacjentki, wraz ze swoją córką oczekiwała na zabieg w poczekalni. W pewnym momencie podszedł do nich lekarz.

- Zatrzymał się przed nami i coś mamrotał. Aby upewnić się, że dobrze go zrozumiałam zapytałam, czy mówi o mojej córce - mówiła kobieta.

Mężczyzna miał skinąć głową i zabrać nastolatkę ze sobą. Po jakimś czasie wrócił, by przekazać jej matce kuriozalne wieści.

Kuriozalny incydent w szpitalu. Lekarz tłumaczył się "błędem medycznym"

- Gdy czekałam, podszedł do mnie chirurg i powiedział: Przepraszam, popełniliśmy błąd medyczny. Bardzo przepraszamy - opowiadała kobieta.

Jak się wkrótce okazało, 17-latka nie przeszła zaplanowanej operacji kostki. Zamiast tego, trafiła do chirurga dentystycznego, który wyrwał jej cztery ósemki. - Kiedy weszłam do sali rekonwalescencyjnej, by zobaczyć córkę, wybuchłam płaczem - relacjonowała matka dziewczynki.

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Lekarz ponownie próbował przepraszać, jednak kobieta powiedziała mu, że nie chce go widzieć. Po przebudzeniu jej córka była przestraszona. Wciąż nie może dojść do siebie. Od czasu zdarzenia mierzy się z atakami lękowymi i ma problemy z zaśnięciem.

Rodzina poszkodowanej złożyła skargę. Szpital wszczął dochodzenie

- Wciąż się zastanawiamy, jak to się mogło stać. Wydaje mi się, że to nieprawda, jakby coś takiego zdarzało się tylko w filmach - opowiadała matka 17-latki.

Szpital wydał rodzinie pacjentki wniosek o odszkodowanie, jednak bliscy poszkodowanej nie chcą go wypełnić. Zamiast tego złożyli oficjalną skargę. - Konsekwencje mogły być znacznie poważniejsze, bo znieczulenie było dostosowane do innej dziewczynki. Takie błędy nie powinny się zdarzać - mówiła matka.

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Placówka medyczna w Saint-Martin-Boulogne wskazuje, że incydent jest "wyjątkowy i godny pożałowania". Wszczęła też własne dochodzenie w sprawie. W wydanym oświadczeniu personel szpitala wskazał, że jego "priorytetem pozostaje teraz zdrowie i wsparcie młodej pacjentki, słuchanie jej rodziny oraz dokładne poznanie prawdy o okolicznościach tego zdarzenia".