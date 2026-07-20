W niedzielnym meczu Hiszpania w dogrywce wygrała z Argentyną 1:0 i została nowym mistrzem świata w piłkę nożną. Rywalizację z trybun oglądał Donald Trump, po raz pierwszy podczas całego mundialu organizowanego przez Stany Zjednoczone.

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Podczas uroczystości wręczenia medali i pucharu Donald Trump postanowił skraść show i nie tylko wyszedł na murawę, by pogratulować drużynom, ale także zechciał towarzyszyć zwycięzcom na podium podczas pamiątkowego zdjęcia.

Trump wśród zwycięzców mundialu. Interweniował prezes FIFA

Na zachowanie Trumpa postanowił zareagować prezes FIFA Giani Infantino, który kilkukrotnie próbował odciągnąć prezydenta USA na bok podczas wykonywania pamiątkowej fotografii.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Szwajcarowi się to jednak nie udało i internet obiegły zdjęcia, na których Trump, razem z mistrzami świata, cieszy się ze zwycięstwa w mundialu.

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Prezydent USA chciał skraść show podczas finału mundialu

W niedzielę Infantino odniósł pewien sukces, jeśli porównamy niedzielne zachowanie Trumpa z konsternacją, jaką wywołał podczas finału Klubowych Mistrzostw Świata w 2025 r. Obie imprezy odbywały się na tym samym stadionie noszącym aktualnie nazwę New Jersey New York Stadium.

FIFA President Gianni Infantino trying to get Trump to leave the stage as Chelsea were lifting their Club World Cup trophy.



Such an embarrassment. pic.twitter.com/GfaYpLyKhE — Blue Georgia (@BlueGeorgia) July 14, 2025

Po finałowym meczu Klubowych Mistrzostw Świata 20205, w którym Chelsea Londyn pokonało 3:0 Paris Saint-Germain, Donald Trump nie tylko towarzyszył piłkarzom brytyjskiego klubu na podium, ale zajął na nim centralne miejsce. Wśród pamiątkowych fotografii znaleźć można takie, na których prezydent dzierży trofeum na równi z zawodnikami, czego udało się uniknąć podczas niedzielnego finału mistrzostw świata.