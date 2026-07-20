Druga para USA ogłosiła dobrą nowinę. Pierwsza taka sytuacja od ponad 150 lat

Świat

Wiceprezydent USA J.D. Vance ogłosił narodziny syna, Aleca Neela Vance'a. Jest to czwarte dziecko w rodzinie i pierwsze urodzone wiceprezydentowi podczas sprawowania urzędu od lat 70. XIX wieku. 40-letnia Usha Vance jest pierwszą od 156 lat żoną urzędującego wiceprezydenta, która urodziła dziecko.

Mężczyzna z brodą w garniturze i niebieskiej krawacie i kobieta w białej marynarce uśmiechają się, stojąc obok amerykańskich flag.
AP Photo/Carlos Osorio
Wiceprezydent USA J.D. Vance z żoną Ushą Vance

"Z radością ogłaszamy, że dziś rano urodził się nasz synek, Alec Neel Vance - powiadomił w niedzielę (około północy czasu polskiego) wiceprezydent USA J.D. Vance.

 

Zaznaczył, że zarówno jego żona Usha, jak i noworodek czują się dobrze, a reszta dzieci jest "przeszczęśliwa, że może poznać swojego młodszego braciszka".

 

Podziękował również w oświadczeniu lekarzom i personelowi Narodowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda oraz zespołowi medycznemu Białego Domu.

 

 

 

Wiceprezydent USA powitał nowego członka rodziny. Pierwsza taka sytuacja od lat 70.

Alec jest czwartym dzieckiem w rodzinie Vance'ów, obok dziewięcioletniego Ewana, sześcioletniego Viveka i czteroletniej Mirabel.

 

Jak komentuje The Guardian, powiększająca się rodzina 41-letniego republikanina wpisuje się w jego apele do Amerykanów o posiadanie większej liczby dzieci. Wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie spadkiem liczby urodzeń w USA.

 

- Chcę, aby w Stanach Zjednoczonych rodziło się więcej dzieci -  zaznaczał podczas antyaborcyjnej manifestacji "March for Life" w 2025 roku w Waszyngtonie.

 

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Para poznała się podczas studiów w Yale Law School. Pobrali się w 2014 r. w Kentucky.

J.D. Vance do żony: "Kochanie, chciałbym, żebyśmy mieli czwarte dziecko"

W marcu wiceprezydent powiedział, że przekonywał swoją żonę do kolejnego dziecka. - Powiedziałem wtedy do żony: "Kochanie, naprawdę chciałbym, żebyśmy mieli czwarte dziecko". A ona odpowiedziała: "Cóż, możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko" - wspominał Vance.

 

- Ale, panie i panowie, potrafię przekonywać, bo udało mi się osiągnąć jedno i drugie - dodał, cytowany przez NBC News.

 

40-letnia Usha Vance, córka imigrantów z Indii, jest pierwszą kobietą od ponad 150 lat, która urodziła dziecko, gdy jej mąż pełni urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych - zauważyła stacja NBC News.

 

Według Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu, ostatnia taka sytuacja miała miejsce w latach 70. XIX wieku. W 1870 roku wiceprezydentowi Schuylerowi Colfaxowi i jego drugiej żonie, Ellen Wade Colfax, urodził się syn, Schuyler Colfax III.

Jan Nalepa / polsatnews.pl / PAP
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