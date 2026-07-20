USA potwierdziły, że trzech amerykańskich żołnierzy zginęło w miniony weekend na Bliskim Wschodzie.

"Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za tę śmierć wielokrotnie! Ten rozkaz został przekazany ministrowi wojny Pete’owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine’owi oraz wszystkim dowódcom w wojsku" - napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

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W niedzielę wieczorem prezydent USA powiedział, że amerykańskie siły przeprowadziły mocne uderzenie na Iran, by uhonorować poległych żołnierzy USA.

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Według Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) dwóch żołnierzy USA zginęło, a jednego uznano za zaginionego w następstwie piątkowego irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę lotniczą w Jordanii. W niedzielę na miejscu znaleziono szczątki ludzkie. Trwa proces ich identyfikacji - przekazało wojsko.

CENTCOM powiadomił też w niedzielę, że jeden amerykański żołnierz zginął, a drugi został ranny w sobotę na północy Iraku w trakcie kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze.

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Tymczasem dziennik "New York Times" przekazał, że w ubiegłym tygodniu w wyniku trzech irańskich ataków na siły USA w Jordanii obrażeń doznało kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy. Uszkodzonych zostało również kilka śmigłowców.

Gazeta, powołując się na kilku amerykańskich urzędników, którzy zastrzegli sobie anonimowość, podkreśliła, że incydenty w Jordanii to najnowszy przykład napięcia między tym, co Pentagon określa jako potrzebę zachowania bezpieczeństwa operacyjnego, a obowiązkiem rządu, by informować opinię publiczną o przebiegu wojny z Iranem.

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Jak przypomniał dziennik, Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) informowało w oświadczeniach, wydanych po nalotach na irańskie obiekty wojskowe w ubiegłym tygodniu, że podejmuje działania odwetowe po atakach Teheranu na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Nie wspomniano wówczas nic o irańskich uderzeniach na bazy USA w regionie, w tym w Jordanii.

Jeden z urzędników podkreślił w rozmowie z "NYT", że CENTCOM nie ma obowiązku ujawniania doniesień o rannych żołnierzach. Inny dodał, że Pentagon nie powinien rozpowszechniać informacji, które mogłyby pomóc Iranowi w precyzyjnym namierzaniu celów w Jordanii oraz w innych miejscach na Bliskim Wschodzie, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze. Z tego samego powodu CENTCOM miał zaprzestać informowania o liczbie celów, które atakuje w Iranie każdego dnia.

Pentagon wstrzymał podawanie liczby rannych żołnierzy USA

Według informacji przekazanych przez CENTCOM 16 amerykańskich żołnierzy zginęło, a 400 zostało rannych od początku wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od 28 lutego. Bilans ofiar śmiertelnych zwiększył się w piątek po irańskim ataku na bazę USA w Jordanii, gdzie zginęło co najmniej dwóch wojskowych.

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Od początku wojny Pentagon regularnie podawał łączną liczbę żołnierzy, którzy zostali ranni, a następnie powrócili do służby. W ostatnich tygodniach zaprzestał jednak aktualizowania tej liczby.

Dziennik przypomniał, że protokoły Pentagonu, dotyczące raportowania ofiar śmiertelnych, wymagają, aby dane te były publikowane dopiero po upływie 24 godzin od powiadomienia rodzin. Z kolei nazwiska żołnierzy rannych podczas akcji zazwyczaj nie są ujawniane. Za czasów poprzednich administracji Pentagon zazwyczaj wstrzymywał się z podawaniem informacji o poszkodowanych żołnierzach do czasu powiadomienia ich bliskich.