Andy Burnham jest nowym liderem Partii Pracy. Wcześniej pełnego poparcia udzielił mu ustępujący premier - Keir Starmer. Obaj panowie, kolejno po sobie, spotkali się z królem Karolem III.

"Najjaśniejszy Pan, Sir Keir Starmer, poseł, otrzymał dziś rano audiencję u Króla i złożył rezygnację ze stanowiska Premiera i Pierwszego Lorda Skarbu, którą Jego Wysokość łaskawie przyjął. Lady Starmer również została przyjęta przez Króla" - podano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Andy Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii

Nowy szef brytyjskiego rządu udaje się do swojej siedzibie. Premierzy Zjednoczonego Królestwa tradycyjnie urzędują pod adresem Downing Street 10.

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"Pan poseł Andrew Burnham przyjął ofertę Króla i ucałował jego ręce po mianowaniu na stanowisko Premiera i Pierwszego Lorda Skarbu" - podał Pałac Buckingham.

Starmer został premierem 5 lipca 2024 roku jako pierwszy polityk lewicy od 2010 roku. Odejście ze stanowiska - w wyniku słabych wyników sondażowych i niezadowolenia swojej partii - zapowiedział 22 czerwca. Andy Burnham został wybrany przez Partię Pracy na nowego lidera w piątek.

Kim jest Andy Burnham

Burnham urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001–2017 był posłem z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił między innymi funkcje ministra kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda.

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Od 2017 do czerwca 2026 roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją pozycję. Keir Starmer, poprzedni szef rządu, wygłosił wcześniej pożegnalne przemówienie na Downing Street, zapewniając, że po dwóch latach jego rządów Królestwo jest silniejsze i sprawiedliwsze.