Wypadek na przejeździe kolejowym. Kierowca zignorował znak "STOP"

Polska

W Prostkach w woj. warmińsko-mazurskim doszło do zderzenia samochodu z pociągiem towarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 68-letni kierowca zignorował znak "STOP". Dwie osoby trafiły do szpitala.

Znak STOP przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym, obok którego przejeżdża pociąg towarowy.
Facebook/ Komenda Powiatowa Policji w Ełku
Samochód wjechał pod pociąg towarowy

W niedzielę około g. 11:40 w miejscowości Prostki (woj. warmińsko-mazurskie) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu osobowego i pociągu towarowego.


Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 68-letni kierujący samochodem nie zastosował się przed przejazdem do znaku B-20 "STOP". 

 

Dwie osoby, które podróżowały samochodem zostały zabrane do szpitala.

 

Pociąg towarowy poruszał się trasie Ełk - Białystok.

 

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Prostki. Samochód wjechał pod pociąg

Policja z Ełku opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z miejsca wypadku, na których widać zmiażdżony samochód.

 

 

 

 

Pracujące na miejscu służby proszą kierowców o wybieranie alternatywnych tras, a ul. Zielona w Prostkach została zamknięta.

Policja apeluje o ostrożność

Policja z Ełku przypomniała przy okazji zdarzenia o najważniejszych zasadach na przejazdach kolejowych. Jak podkreślono, wymagają one od kierowców szczególnej ostrożności.

 

"Znak B-20 'STOP' zobowiązuje do bezwzględnego zatrzymania pojazdu i upewnienia się, że przejazd przez tory jest bezpieczny. Chwila nieuwagi lub pośpiech mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

 

"Zatrzymaj się. Rozejrzyj się. Posłuchaj. Bezpieczeństwo zależy od Twojej decyzji" - uczula policja.

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Anna Nicz / ag / polsatnews.pl
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