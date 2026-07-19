USA koncertują siły wokół Iranu. Ściągają myśliwce z Europy

Świat

Stany Zjednoczone koncentrują swoje siły na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie media informują, że ściągane są samoloty bojowe F-16 i F-35 stacjonujące w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Prezydent Donald Trump zapowiedział kilka dni temu, że w nadchodzącym tygodniu może zintensyfikować uderzenia na Iran.

Dwa nowoczesne myśliwce F-35 lecące na tle błękitnego nieba z chmurami.
X/U.S. Air Force
USA koncentrują siły wokół Iranu, wysyłając myśliwce F-16 i F-35 (Zdj. ilustracyjne)

O wysłaniu F-16 i F-35 na Bliski Wschód napisały dzienniki "New York Times" i "Wall Street Journal". Źródła utrzymują, że do regionu zmierzają też dodatkowe samoloty-cysterny przeznaczone do tankowania maszyn w powietrzu.

Bliski Wschód. USA koncentrują siły wokół Iranu

Jest to kolejny sygnał, że administracja prezydenta Donalda Trumpa może wkrótce jeszcze zintensyfikować działania militarne przeciwko Iranowi - podkreślił "NYT". 

 

F-16, przerzucane z bazy lotniczej Spangdahlem w Niemczech, są zdolne m.in. do atakowania irańskich radarów wykorzystywanych do naprowadzania pocisków ziemia–powietrze - zauważył "WSJ".

 

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Według "NYT" przemieszczenie samolotów zostało zarządzone jeszcze przed piątkowym atakiem Iranu na bazę w Jordanii. W nalocie zginęło dwóch żołnierzy USA.

Izrael. Amerykanie przerzucają powietrzne tankowce

Nie wiadomo, gdzie zostaną rozmieszczone dodatkowe samoloty. Izraelskie źródło wojskowe, które wypowiedziało się w sobotę pod warunkiem anonimowości, poinformowało jednak, że USA podjęły decyzję o rozmieszczeniu partii dodatkowych samolotów-cystern do tankowania w powietrzu w bazach izraelskich sił powietrznych.

 

Portal Axios podał w piątek, że administracja Trumpa powiadomiła Izrael o wysłaniu do tego kraju kilkudziesięciu powietrznych tankowców.

 

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Według źródeł serwisu liczba takich jednostek stacjonujących w Izraelu ma wkrótce wrócić do poziomu z początku wojny z Teheranem. Ma to przygotować grunt pod intensyfikację ataków na Iran.

Donald Trump grozi. Zapowiedział ataki na elektrownie i mosty

Trump zapowiedział kilka dni temu, że w nadchodzącym tygodniu może zintensyfikować uderzenia na Iran. Zagroził, że jeśli Iran nie pójdzie na ustępstwa, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty.

 

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Trump wcześniej już kilkakrotnie groził atakami na elektrownie i infrastrukturę cywilną Iranu, mówiąc, że taki atak "cofnie kraj o dekady" lub wręcz zabije "całą cywilizację", za każdym razem wycofywał się jednak z tych zamiarów.

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
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