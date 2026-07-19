Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej - Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie.

Według policji 46-latek, będący pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę z uczestnikami wydarzenia. W pewnym momencie wyciągnął nóż i kilkakrotnie ugodził 37-latka.

Atak nożem podczas Łemkowskiej Watry. Jak doszło do zdarzenia?

- 46-letni Ukrainiec przyjechał specjalnie na to wydarzenie. Będąc pod wpływem alkoholu zaczął się awanturować z uczestnikami imprezy. W pewnym momencie uczestnicy wydarzenia zauważyli, że ma nóż, dlatego zareagowała ochrona - powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

W wyniku ataku ranny został 37-latek. Mężczyzna otrzymał kilka ciosów nożem, m.in. w udo, rękę i plecy. Na szczęście obrażenia okazały się powierzchowne, jednak został przewieziony do szpitala - dodała Cisło.

Po przybyciu na miejsce policjantów agresor nie wykonywał poleceń i stawiał opór. Funkcjonariusze użyli wobec niego paralizatora, a po obezwładnieniu mężczyzna został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego.

Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu. Nie było potrzeby jego hospitalizacji i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

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Łemkowska Watra. Jakie zarzuty usłyszał obywatel Ukrainy?

Po wytrzeźwieniu 46-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. W niedzielę ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Policja zapowiedziała, że wystąpi z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Łemkowska Watra odbywa się w Zdyni od 17 do 19 lipca. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce, organizowane przez Zjednoczenie Łemków.

Tegorocznej edycji towarzyszy hasło "Nie ma jak w domu" oraz idea "NO HEJT", podkreślająca otwartość wydarzenia dla wszystkich - niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.