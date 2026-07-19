"Polacy nam nie wybaczą". Kaczyński apeluje do polityków PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński opublikował w niedzielę po południu wpis na platformie X, w którym zwrócił się do polityków swojej partii w związku z wewnętrznymi zatargami. Między przedstawicielami poszczególnych frakcji iskrzy, a upust emocjom często dają za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Prezes PiS zwrócił się do polityków swojej partii. "Polacy nam nie wybaczą"

"Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce" - napisał Kaczyński. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem: czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?

"W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia. Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę" - podkreślił.

Prezes PiS przypomniał, że cały czas obowiązują reguły i decyzję ustalone podczas środowego Prezydium Komitetu Politycznego. "(...) ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego, wewnątrzpartyjnego charakteru" - napisał. Dodał, że "potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni".

Rozłam w PiS. Ultimatum dla członków stowarzyszeń "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska

Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego".

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Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca. Polityk PiS z kierownictwa partii przekazał PAP, że do piątku deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło około 130 parlamentarzystów.

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. List do Jarosława Kaczyńskiego

Członkowie stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego podkreślili w liście do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS - wynika z treści listu opublikowanego przez europosła PiS Piotra Müller.

Członkowie Stowarzyszenia zwrócili się do Kaczyńskiego "w przekonaniu, że o przyszłości wspólnoty politycznej PiS decyduje dziś przede wszystkim zdolność do wspólnego działania".

Członkowie podkreślili, że - ich zdaniem - podziały osłabiają partię, a "jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo najważniejsze".

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"Dlatego pragniemy jasno zadeklarować: naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski" - napisano w liście.

Muller wymienił także 45 parlamentarzystów, którzy złożyli podpisy pod listem: Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Agnieszka Ścigaj, Olga Semeniuk-Patkowska, Marek Jakubiak, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Krzysztof Szczucki, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Anita Czerwińska (niebędąca członkiem stowarzyszenia).

Jeden z członków stowarzyszenia powiedział PAP, że list jest formą "prośby i rozmowy, iż nie wyobrażamy sobie, żeby doprowadzić do rozłamu w partii".