Trump chce kolejnego mundialu w USA. "Bez Kanady i Meksyku"

Świat Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl / Politico

Donald Trump zaapelował do FIFA o ponowne przyznanie Stanom Zjednoczonym organizacji piłkarskich mistrzostw świata. Prezydent USA stwierdził jednak, że kolejny turniej powinien odbyć się już bez współgospodarzy – Kanady i Meksyku.

Donald Trump i Gianni Infantino stoją obok Złotej Pucharu Świata FIFA.
Jacquelyn Martin/AP
Donald Trump i Gianni Infantino

Trump zabrał głos podczas piątkowego przyjęcia zorganizowanego przez FIFA w Trump Tower w Nowym Jorku, przed niedzielnym finałem mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną.

Trump do FIFA: Następnym razem bez Kanady i Meksyku

Prezydent USA zachęcał władze FIFA, by ponownie powierzyły organizację mistrzostw świata Stanom Zjednoczonym. - Powinniście ponownie wybrać Stany Zjednoczone. Tym razem zostawimy Kanadę i Meksyk poza tym - powiedział.

 

Dodał również, że FIFA powinna "wybrać kogoś innego na kolejny turniej”, co - jak ocenił - "pozwoli rozładować część złości, nienawiści i napięcia”.

 

Najbliższym turniejem, o którego organizację można się jeszcze ubiegać, są mistrzostwa świata w 2038 roku. Mundial w 2030 roku odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, a mecze otwarcia zostaną rozegrane także w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju z okazji 100-lecia turnieju. Gospodarzem mistrzostw świata w 2034 roku będzie Arabia Saudyjska.

 

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Trump ujawnił propozycję wspólnego mundialu USA i Chin

Trump zdradził również, że przewodniczący FIFA Gianni Infantino zaproponował organizację mistrzostw świata przez Stany Zjednoczone i Chiny. Prezydent zażartował, że piłkarze "mieliby bardzo krótki lot między meczami”.

 

Podczas wystąpienia Trump wrócił także do kontrowersji związanych z reprezentantem USA Folarinem Balogunem. Przyznał, że osobiście kontaktował się z Infantino po czerwonej kartce dla napastnika w meczu z Bośnią i Hercegowiną, prosząc o ponowne rozpatrzenie decyzji.

 

FIFA ostatecznie zawiesiła automatyczną dyskwalifikację Baloguna, dzięki czemu mógł zagrać w kolejnym spotkaniu z Belgią. Decyzja wywołała falę krytyki na świecie. Podczas piątkowego przyjęcia Trump pochwalił szefa FIFA za tę decyzję, mówiąc: "Podjąłeś kolejną świetną decyzję. "Nigdy nie zostaniesz za to doceniony”.

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