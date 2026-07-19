"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja na żywo w Polsat News

Polska

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będą: Anna Górska z Nowej Lewicy, Ewa Schaedler z Polski 2050, Jakub Banaszek z Kancelarii Prezydenta, Jacek Sasin z PiS, Michał Szczerba z KO i Witold Tumanowicz z Konfederacji. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii oraz polsatnews.pl od godz. 9:55.

Mężczyzna w niebieskiej marynarce siedzi i trzyma w rękach tablet z logo Polsat News.
Polsat News
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj

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Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
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