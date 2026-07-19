Rosja uderzyła w cywilny statek. Są ofiary, trwa akcja ratunkowa

O rosyjskim ataku w niedzielę wieczorem poinformowała Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ustaleń w statek towarowy, który transportował zboże, uderzyły trzy pociski manewrujące powietrze-ziemia Ch-59.

Rosjanie uderzyli w statek towarowy. Zginęło piec osób

Jednostka, która została trafiona w okolicach Odessy, kiedy opuszczała strefę walk, to cywilny masowiec Golden Leo, pod banderą Gwinei Bissau, mający - jak podali Ukraińcy - tureckiego właściciela.

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"Pocisk trafił w prawą burtę nadbudówki okrętu, powodując pożar na pokładzie" - przekazało ukraińskie wojsko.

Masowiec trafiony u wybrzeży Odessy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa

W wyniku ataku zginęło pięć osób, osiem zostało ewakuowanych i trafiło do szpitala w Odessie. Trwa akcja ratunkowa, której celem jest odnalezienie kolejnych pięciu członków załogi. Biorą w niej udział jednostki Marynarki Wojennej Ukrainy oraz Morskiej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej.

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Ukraińcy podkreślają, że to kolejny taki atak Rosjan. W sobotę Ukrinform podał, że w wyniku uderzenia uszkodzony został statek towarowy Venturo. Wtedy zginęła jedna osoba, a 17 pozostałych członków filipińskiej załogi zostało ewakuowanych na brzeg.