Przed południem pogoda pozostanie jeszcze spokojna, jednak w kolejnych godzinach przez wiele regionów kraju przejdą gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem.

Gdzie obowiązują alerty IMGW?

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano dla województw:

dolnośląskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

oraz dla części województw:

wielkopolskiego (południowo-wschodnie powiaty),

mazowieckiego (Warszawa i powiaty na południe od stolicy).

Prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm, lokalnie z gradem oraz porywami wiatru do 85 km/h. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w części centralnej Polski wiatr może osiągać nawet 100 km/h, dlatego dla tych obszarów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Alerty zaczną obowiązywać od godz. 11 i będą ważne do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW ocenia na 85-90 proc.

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RCB wysłało alert do mieszkańców

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - przekazało RCB w wiadomości SMS.

‼Uwaga! Alert RCB‼



"Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie części woj. świętokrzyskiego, łódzkiego,… pic.twitter.com/HCiHqhvuht — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 19, 2026

Alerty otrzymali mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego i opolskiego oraz części województw świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.