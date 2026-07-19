RCB ostrzega przed burzami. Wiatr może osiągnąć 100 km/h

Pogoda Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są w południowej i centralnej Polsce, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h. Alerty do mieszkańców wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami objętymi alertami burzowymi, z symulacją wyładowań atmosferycznych i opadów.
Jakub Hałun/Wikimedia/Windy
Alert RCB ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem w wielu regionach kraju

Przed południem pogoda pozostanie jeszcze spokojna, jednak w kolejnych godzinach przez wiele regionów kraju przejdą gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem.

Gdzie obowiązują alerty IMGW?

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano dla województw:

  • dolnośląskiego,
  • łódzkiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego,
  • małopolskiego,
  • śląskiego,
  • opolskiego,

oraz dla części województw:

  • wielkopolskiego (południowo-wschodnie powiaty),
  • mazowieckiego (Warszawa i powiaty na południe od stolicy).

Prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm, lokalnie z gradem oraz porywami wiatru do 85 km/h. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w części centralnej Polski wiatr może osiągać nawet 100 km/h, dlatego dla tych obszarów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

 

Alerty zaczną obowiązywać od godz. 11 i będą ważne do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW ocenia na 85-90 proc.

 

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RCB wysłało alert do mieszkańców

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - przekazało RCB w wiadomości SMS.

 

 

 

 

Alerty otrzymali mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego i opolskiego oraz części województw świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

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