RCB ostrzega przed burzami. Wiatr może osiągnąć 100 km/h
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są w południowej i centralnej Polsce, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h. Alerty do mieszkańców wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Przed południem pogoda pozostanie jeszcze spokojna, jednak w kolejnych godzinach przez wiele regionów kraju przejdą gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem.
Gdzie obowiązują alerty IMGW?
Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano dla województw:
- dolnośląskiego,
- łódzkiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego,
- podkarpackiego,
- małopolskiego,
- śląskiego,
- opolskiego,
oraz dla części województw:
- wielkopolskiego (południowo-wschodnie powiaty),
- mazowieckiego (Warszawa i powiaty na południe od stolicy).
Prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm, lokalnie z gradem oraz porywami wiatru do 85 km/h. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w części centralnej Polski wiatr może osiągać nawet 100 km/h, dlatego dla tych obszarów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.
Alerty zaczną obowiązywać od godz. 11 i będą ważne do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW ocenia na 85-90 proc.
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RCB wysłało alert do mieszkańców
Przed niebezpieczną pogodą ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - przekazało RCB w wiadomości SMS.
Alerty otrzymali mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego i opolskiego oraz części województw świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.Czytaj więcej