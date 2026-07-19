Protesty w cieniu potężnego ataku Rosji. Mieszkańcy Kijowa nie odpuszczają

Niedziela to czwarty dzień protestów w pobliżu Teatru im. Iwana Franki w Kijowie. Uczestnicy zgromadzenia sprzeciwiają się dymisji Mychajło Fedorowa ze stanowiska ministra obrony.

Na miejscu w niedzielę zebrały się setki osób - podał korespondent portalu TSN.ua.

Protesty w Kijowie. Manifestanci sprzeciwiają się dymisji ministra

Dmytro Koziatynski, weteran służby medycznej, podkreślił, że protesty będą kontynuowane do momentu, aż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwoła naczelnego dowódcę Ołeksandra Syrskiego i mianuje Fiodorowa ministrem obrony - relacjonuje serwis.

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- Oczekujemy, że prezydent posłucha społeczeństwa i podejmie właściwą decyzję - powiedział weteran.

W sobotę "Financial Times", powołując się na źródło przekazał, że Zełenski rozważa odwołanie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego.

Wojna w Ukrainie. Nocne ataki na Kijów

Protesty odbywają się w cieniu nocnych ataków Rosji na Kijów. Według ukraińskich mediów ostatnie uderzenie przeprowadzone w nocy z soboty na niedzielę było największym ostrzałem stolicy z użyciem pocisków balistycznych od początku pełnoskalowej wojny. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych.

Pożary wybuchły w pięciu dzielnicach miasta, a służby ratunkowe przez całą noc usuwały skutki uderzeń. Najciężej rannych przewieziono do szpitali.

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Rosyjskie rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i obiekty cywilne, w tym centrum handlowe oraz stację metra Łukjaniwska. W niedzielę rano w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.



Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że po serii potężnych eksplozji w różnych częściach miasta wybuchły pożary. Ogień objął m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket.

Według ukraińskich kanałów monitorujących przebieg wojny Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa około 40 rakiet balistycznych w ciągu około 40 minut. Miały to być pociski Iskander-M i Cyrkon oraz rakiety wykorzystywane w systemach S-400.