"Śledzimy z niepokojem". Papież z ważnym apelem
Papież Leon XIV apelował w niedzielę o pokój na świecie i modlitwę za cierpiących z powodu konfliktów. - Dalej śledzimy z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach, rozdzieranych przez wojnę i przemoc - mówił biskup Rzymu. Przestrzegł przed "logiką sukcesu i wielkości" oraz oczekiwaniem spektakularnych interwencji Boga.
Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił w niedzielę apel o pokój na świecie i wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Podczas spotkania z wiernymi przestrzegł również przed "logiką sukcesu i wielkości".
Zwracając się do wiernych z całego świata, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział: - Dalej śledzimy z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach, rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
- Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę - mówił Leon XIV.
Papież do wiernych: Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu
W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Anioł Pański papież podkreślił: - Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego, pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a do takiego obrazu dostosowujemy niestety również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem.
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- Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego; przychodzi jak najmniejsze ze wszystkich ziaren, a zatem wymaga cierpliwości, która potrafi towarzyszyć procesom, dostrzegając to Królestwo w małości dnia codziennego i w prostocie zwyczajnego życia - wyjaśnił Leon XIV.
Zaznaczył, że powinien być to styl życia wiernych i całego Kościoła w otaczającej rzeczywistości.
Leon XIV ostrzega przed "logiką sukcesu i wielkości"
- Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego: bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego - powiedział papież.
Przestrzegł przed "logiką sukcesu i wielkości".
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