Nowy sondaż o rozliczeniach PiS. Polacy ocenili rząd
Polska Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl
Rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości było jedną z najważniejszych obietnic Koalicji 15 Października. Ponad dwa i pół roku po przejęciu władzy Polacy ocenili, jak rząd Donalda Tuska wywiązuje się z tego zobowiązania. Najnowszy sondaż SW Research dla rp.pl pokazuje, że większość badanych nie jest usatysfakcjonowana dotychczasowymi efektami.
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