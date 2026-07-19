Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem dla 10 województw. Polscy Łowcy Burz podkreślają z kolei, że niewykluczone jest wystąpienie jednej lub dwóch trąb powietrznych.

"Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują głównie w pasie od Opolszczyzny i Górnego Śląska przez Małopolskę, woj. świętokrzyskie i łódzkie po część Mazowsza. Na tych obszarach prognozowane są gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz lokalnie gradem" - przekazano.

Gdzie jest burza? Większość Polski objęta ostrzeżeniami IMGW

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują znaczny obszar wschodniej, północno-wschodniej oraz części południowo-zachodniej Polski. "Tam również możliwe są burze, miejscami z intensywnymi opadami i silniejszymi porywami wiatru" - podano.

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Po godz. 16 pojawiły się też ostrzeżenia trzeciego stopnia dla powiatu radzyńskiego, bialskiego oraz Białej Podlaskiej.

Burze, z ulewnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, a miejscami gradem przechodzą przez Śląsk i Małopolskę. W Częstochowie wystarczyło kilka minut, żeby położone w niższych rejonach miasta ulice zamieniły się w rwące potoki. Mieszkańcy rozstawiali worki z piaskiem, żeby bronić dobytku. W północnej części miasta spadł grad.

Nawałnice przechodzą Polskę. Burze, ulewy i grad

W Bielsku-Białej wiatr powalił drzewo, które uderzyło w autobus. Nie ma informacji o poszkodowanych. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała na platformie X zdjęcia gradu, który spadł m.in. w Białym Dunajcu na Podhalu oraz w miejscowościach Skoczkowo i Pierściec w woj. śląskim.

Najniebezpieczniej będzie w niedzielę późnym popołudniem i wieczorem, kiedy silne komórki burzowe będą rozciągać się od Małopolski i Podkarpacia, przez woj. świętokrzyskie i mazowieckie do północno-wschodniej części Polski. Nawałnice będą przesuwać się na wschód.

- Do godz. 17 strażacy w Małopolsce odnotowali prawie 140 interwencji związanych ze zjawiskami atmosferycznymi. Działania polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz udrażnianiu przepustów - przekazał Hubert Ciepły, rzecznik KW PSP w Krakowie.

Do najgroźniejszego zdarzenia doszło około godz. 16:20 w Targanicach, gdzie drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało 12 osób. - Poszkodowanych zostało pięć osób dorosłych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział rzecznik małopolskich strażaków.

Na terenie ośmiu województw alert wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prognozowane są tam silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h.

Ostrzeżenia hydrologiczne dla 13 województw

IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 województw - warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego oraz częściowo kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego.

"W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - poinformował Instytut.

Z danych IMGW wynika też, że poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na trzech stacjach hydrologicznych: Odolanów na rzece Barycz w woj. wielkopolskim, Prostki na rzece Ełk w woj. warmińsko-mazurskim oraz Świebodzice na rzece Pełcznica w woj. dolnośląskim.