Media: Największy atak balistyczny na Kijów od początku wojny. Są ofiary i ranni
Rosja przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę zmasowany atak balistyczny na Kijów. Według ukraińskich mediów był to największy ostrzał stolicy z użyciem pocisków balistycznych od początku pełnoskalowej wojny. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych - wynika z najnowszych informacji podanych przez ukraińskie służby ratunkowe.
Pożary wybuchły w pięciu dzielnicach miasta, a służby ratunkowe przez całą noc usuwały skutki uderzeń. Najciężej rannych przewieziono do szpitali.
Rosyjskie rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i obiekty cywilne, w tym centrum handlowe oraz stację metra Łukjaniwska. W niedzielę rano w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.
Pożary w pięciu dzielnicach Kijowa
Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że po serii potężnych eksplozji w różnych częściach miasta wybuchły pożary. Ogień objął m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket.
Uszkodzone zostały również budynki niemieszkalne, magazyny, biura oraz samochody. Skutki ostrzału odnotowano w dzielnicach dnieprowskiej, desniańskiej, sołomiańskiej, szewczenkiwskiej i swiatoszyńskiej.
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Media: Rosja wystrzeliła 40 rakiet balistycznych w 40 minut
Według ukraińskich kanałów monitorujących przebieg wojny Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa około 40 rakiet balistycznych w ciągu około 40 minut. Miały to być pociski Iskander-M i Cyrkon oraz rakiety wykorzystywane w systemach S-400.
Portal ZN.UA ocenił, że była to największa liczba rakiet balistycznych użytych przeciwko Kijowowi od początku pełnoskalowej wojny. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały centrum handlowe oraz stacja metra Łukjaniwska, która pozostanie zamknięta do odwołania.
W niedzielę przed godz. 7 czasu polskiego w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Mieszkańców ostrzeżono przed zagrożeniem rakietowym z kierunku północno-wschodniego.Czytaj więcej