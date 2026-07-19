Pożary wybuchły w pięciu dzielnicach miasta, a służby ratunkowe przez całą noc usuwały skutki uderzeń. Najciężej rannych przewieziono do szpitali.

Rosyjskie rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i obiekty cywilne, w tym centrum handlowe oraz stację metra Łukjaniwska. W niedzielę rano w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Pożary w pięciu dzielnicach Kijowa

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że po serii potężnych eksplozji w różnych częściach miasta wybuchły pożary. Ogień objął m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket.

Look at this, world. Don't look away.



This is Kyiv tonight.



A European capital. Home to more than 3 million people.



Under a massive russian ballistic missile barrage.



This isn't the first time. Unless russia is stopped, it won't be the last. pic.twitter.com/fwnjkezuqq — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) July 19, 2026

Uszkodzone zostały również budynki niemieszkalne, magazyny, biura oraz samochody. Skutki ostrzału odnotowano w dzielnicach dnieprowskiej, desniańskiej, sołomiańskiej, szewczenkiwskiej i swiatoszyńskiej.

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Media: Rosja wystrzeliła 40 rakiet balistycznych w 40 minut

Według ukraińskich kanałów monitorujących przebieg wojny Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa około 40 rakiet balistycznych w ciągu około 40 minut. Miały to być pociski Iskander-M i Cyrkon oraz rakiety wykorzystywane w systemach S-400.

Portal ZN.UA ocenił, że była to największa liczba rakiet balistycznych użytych przeciwko Kijowowi od początku pełnoskalowej wojny. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały centrum handlowe oraz stacja metra Łukjaniwska, która pozostanie zamknięta do odwołania.

W niedzielę przed godz. 7 czasu polskiego w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Mieszkańców ostrzeżono przed zagrożeniem rakietowym z kierunku północno-wschodniego.