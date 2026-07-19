Sawicki o słowach Kaczyńskiego. "PiS już się rozpadł"

aktualizacja: Polska

- PiS już się rozpadł. Już nie ma jednego PiS-u - skomentował w "Gościu Wydarzeń" Marek Sawicki (PSL). To reakcja na niedzielny wpis Jarosława Kaczyńskiego, w którym zwrócił się do członków swojego ugrupowania. Dodał, że dziś liderem prawicy nie jest prezes PiS, ale prezydent Karol Nawrocki.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi podczas wywiadu w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Marek Sawicki w "Gościu Wydarzeń"

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński opublikował wpis na platformie X, w którym zwrócił się do polityków swojej partii w związku z wewnętrznymi konfliktami. "Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce" - napisał Kaczyński.

 

Temat sytuacji w PiS poruszono w niedzielnym programie "Gość Wydarzeń".

Marek Sawicki o przyszłości PiS. "Kaczyński nie jest liderem prawicy"

- PiS już się rozpadł. Już nie ma jednego PiS-u - skomentował Marek Sawicki. Jak stwierdzi, ten rozpad trwa od 3-4 miesięcy.

 

Zdaniem posła PSL większość członków ugrupowania "Jarosława Kaczyńskiego nie słucha".

 

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- Dzisiaj liderem prawicy nie jest już Jarosław Kaczyński. Liderem prawicy stał się prezydent Karol Nawrocki - dodał. Pytany przez prowadzącego Marka Tejchmana, czy PSL zakłada współpracę z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, odparł, że jest "wielu partnerów na polskiej scenie politycznej, z którymi warto rozmawiać". 

Marek Sawicki: Bogucki i Przydacz nadają ton kancelarii

Sawicki zwrócił również uwagę na najbliższych współpracowników Nawrockiego.

 

- Niech pan zobaczy, jak bardzo aktywny jest szef kancelarii pana prezydenta, pan Bogucki, i jak bardzo aktywny jest pan Przydacz. Oni nadają ton całej kancelarii i dyskusji po prawej stronie sceny - powiedział poseł PSL.

 

WIDEO: Sawicki komentuje słowa Kaczyńskiego

 

 

Dopytywany o to, czy powstanie Zjednoczona Prawica Plus pod patronatem Karola Nawrockiego Sawicki stwierdził, że "na te wybory nie, bo to jeszcze za wcześnie".

Sawicki: Tusk nabrał manier brukselskich

Jak wynika z sondażu CBOS, w lipcu poparcie dla rządu Donalda Tuska po raz pierwszy od września 2025 roku spadło poniżej 30 proc. Obecnie deklaruje je 29 proc. respondentów. Z kolei 48 proc. badanych jest przeciwnych rządowi.


- Mnie też to martwi, ale czasami mam wrażenie, że komunikacja rządu i informacja o tym, co się dzieje, co robi, jest daleko niewystarczająca - powiedział Marek Sawicki. 

 

- Mieliśmy przez dwa lata sytuację, w której nie było rzecznika rządu. Teraz jest rzecznik, Adam Szłapka, ale często odnoszę wrażenie, że nie do końca ma pełen przekaz ze strony pana premiera i ministrów tego rządu, jak komunikować się ze społeczeństwem - stwierdził.


Sawicki mówił także o samym Donaldzie Tusku. - Z pewnością nie jest tak dynamiczny, jak był w latach 2007-2014. Donald Tusk po powrocie z Brukseli w mojej ocenie troszkę nabrał manier brukselskich - dodał polityk.

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Anna Nicz / ag / polsatnews.pl
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