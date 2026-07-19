Pas ciepłej wody ciągnie się od wybrzeży Ameryki Południowej aż do środkowego Pacyfiku. Natomiast temperatura wody w ciągu dnia w obszarze Niño 3.4 wzrosła do ​​poziomów charakterystycznych dla późniejszego etapu rozwoju El Niño.

Jak podaje portal Pogodnik, 7 lipca temperatura wyniosła w obszarze 3.4 29,38 st. Celsjusza, czyli aż 1,98 stopnia powyżej średniej z lat 1991-2020. Jest to wartość niespotykana o tej porze roku. Dlatego coraz częściej pada porównanie z rekordowym rokiem 1997.

Czym jest El Niño?

El Niño to jedna z dwóch skrajnych faz oscylacji południowej (ENSO) - cyklu zmian wiatrów i temperatury wód w tropikalnym Pacyfiku. Normalnie pasaty pchają ciepłą wodę od wybrzeży Ameryki Południowej w stronę Azji i Australii. Na jej miejsce z głębin wypływa zimna woda (tzw. upwelling). Podczas El Niño pasaty słabną, ciepła woda dłużej utrzymuje się przy powierzchni, a upwelling zwalnia.

Ocean oddaje wtedy nagromadzone ciepło do atmosfery, co może podbić średnią temperaturę atmosfery i zwiększyć szansę na rekordowo gorący rok. Jak podaje World Wide Fund for Nature (WWF), skutki tych zmian są odczuwalne przede wszystkim lokalnie:

szczególnie suche warunki, susze i pożary w okolicy Indonezji, nad Amazonią i Ameryką Centralną

ulewy w Ekwadorze i północnym Peru, przyczyniające się do powodzi i erozji wybrzeży

słabsze monsuny w Indiach i Azji Południowo-Wschodnie

zwiększenie opadów w porze deszczowej w Afryce Subsaharyjskiej.

Skutki El Niño dla Europy i Polski

Na polską pogodę El Niño działa pośrednio, ale skutki mogą być odczuwalne. Najważniejsze jest to, jak zjawisko pokieruje wiatrami i wyżami znad Oceanu Atlantyckiego, bo to one przynoszą nam pogodę z zachodu.

Pierwsza kwestia dotyczy zimy. Naukowcy z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) zwracają uwagę, że w latach z silnym El Niño najczęściej powtarza się jeden schemat: w drugiej połowie zimy, czyli w styczniu i lutym, w północnej i środkowej Europie robi się chłodniej i bardziej sucho.

Widać to po historii pomiarów: z lat 1982/83, 1997/98 i 2015/16, gdy na początku stycznia nad tę część kontynentu napływało mroźne powietrze. Początek zimy bywa za to odwrotny. Silne El Niño potrafi rozpędzić wiatry znad Atlantyku, przez co listopad i grudzień są cieplejsze, ale też bardziej deszczowe i wietrzne.

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Drugi, prawdopodobnie ważniejszy skutek to upały. Silne El Niño podbija średnią temperaturę na całym świecie, więc, jak ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), nakładając się na globalne ocieplenie, zwiększa szansę na rekordowo gorący rok i kolejne fale upałów, również w Polsce.

- Na pogodę w Europie mają wpływ także globalne zjawiska cyrkulacyjne jak np. prąd strumieniowy (ang. jet stream), które mogą podlegać modyfikacjom pod wpływem El Niño - wyjaśnia dr hab. Anita Bokwa, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niepokojące obserwacje satelity

Sygnały powrotu El Niño wychwycił satelita Sentinel-6 Michael Freilich. Mierzy wysokość powierzchni oceanu - cieplejsza woda zajmuje więcej miejsca, więc jej wybrzuszenie zdradza, gdzie gromadzi się ciepło pod powierzchnią.

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Według NOAA prawdopodobieństwo, że zjawisko osiągnie kategorię bardzo silnego w okresie październik-grudzień 2026 roku wynosi aż 81 proc. Z kolei szansa utrzymania się El Niño do wiosny 2027 roku to aż 97 proc. Tak silny epizod uplasowałby się wśród największych w historii pomiarów.

El Niño w 1997 roku

El Niño z lat 1997-1998 było jednym z najsilniejszych w historii pomiarów. Spowodowało globalne susze i powodzie, doprowadziło do obumarcia ok. 16 proc. raf koralowych na świecie, a temperatura powietrza wzrosła tymczasowo o 1,5 st. Celsjusza, czyli sześciokrotnie więcej niż przy typowym El Niño. Straty gospodarcze w ciągu pięciu lat oszacowano na 5,7 biliona dolarów.

Warunki na zachodnim Pacyfiku przypominały na początku czerwca etap znany z 1997 roku. O tym, czy obecne El Niño zbliży się skalą zadecydują najbliższe tygodnie.

red. / polsatnews.pl