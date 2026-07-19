Włodzimierz Czarzasty podczas briefingu w Olsztynie został zapytany o możliwość przedwyborczej współpracy z Partią Razem.

- Uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana - powiedział marszałek Sejmu. Jak zaznaczył, jest to jego osobista opinia, a ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego.

- Moim marzeniem jest konsolidacja lewicy, jeżeli chodzi o wybory, czyli pójście również z Partią Razem, z panią profesor Joanną Senyszyn. Uważamy, że ludzie o podobnych poglądach powinni walczyć o tych ludzi, którzy myślą podobnie do nas - dodał.

Czarzasty uderzył w Adriana Zandberga i Partię Razem

Lider Nowej Lewicy przyznał, że ma wątpliwości, czy Partia Razem będzie chciała współpracować z jego ugrupowaniem. Krytycznie ocenił też sposób głosowania jej posłów w sprawach uchylenia immunitetu Sławomira Mentzena oraz zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

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- Potencjalnie jest Ziobro złodziejem, potencjalnie ma zresztą w tej chwili postawione zarzuty. Zandberg go bronił w tej sprawie. Dziwi nas sojusz Partii Razem z Konfederacją i z PiS. To jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu przekonywał również, że Nowa Lewica zrealizowała szereg obietnic wyborczych, wskazując m.in. na rentę wdowią, budowę mieszkań na wynajem, program Aktywny Rodzic, in vitro i reformę Państwowej Inspekcji Pracy.

- Łatwo jest krytykować, ale jeżeli Adrian chciałby się z Adrianka przemienić w poważnego Adriana, to my go zapraszamy do realizacji. Zrobiliśmy 18 ustaw, możemy z Partią Razem zrobić jeszcze 10. Jestem za konsolidacją, ale wszyscy muszą do tego chyba dojrzeć. My do tego dojrzeliśmy - stwierdził.