Czarzasty chce zjednoczenia lewicy. Padła ważna deklaracja
Największa siła lewicy będzie wtedy, gdy pójdzie do wyborów zjednoczona - ocenił w niedzielę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Lider Nowej Lewicy przyznał, że jego marzeniem jest wspólny start także z Partią Razem i Joanną Senyszyn. Jednocześnie skrytykował ugrupowanie Adriana Zandberga za głosowania dotyczące Sławomira Mentzena i Zbigniewa Ziobry.
Włodzimierz Czarzasty podczas briefingu w Olsztynie został zapytany o możliwość przedwyborczej współpracy z Partią Razem.
- Uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana - powiedział marszałek Sejmu. Jak zaznaczył, jest to jego osobista opinia, a ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego.
- Moim marzeniem jest konsolidacja lewicy, jeżeli chodzi o wybory, czyli pójście również z Partią Razem, z panią profesor Joanną Senyszyn. Uważamy, że ludzie o podobnych poglądach powinni walczyć o tych ludzi, którzy myślą podobnie do nas - dodał.
Czarzasty uderzył w Adriana Zandberga i Partię Razem
Lider Nowej Lewicy przyznał, że ma wątpliwości, czy Partia Razem będzie chciała współpracować z jego ugrupowaniem. Krytycznie ocenił też sposób głosowania jej posłów w sprawach uchylenia immunitetu Sławomira Mentzena oraz zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
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- Potencjalnie jest Ziobro złodziejem, potencjalnie ma zresztą w tej chwili postawione zarzuty. Zandberg go bronił w tej sprawie. Dziwi nas sojusz Partii Razem z Konfederacją i z PiS. To jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili - powiedział Czarzasty.
Marszałek Sejmu przekonywał również, że Nowa Lewica zrealizowała szereg obietnic wyborczych, wskazując m.in. na rentę wdowią, budowę mieszkań na wynajem, program Aktywny Rodzic, in vitro i reformę Państwowej Inspekcji Pracy.
- Łatwo jest krytykować, ale jeżeli Adrian chciałby się z Adrianka przemienić w poważnego Adriana, to my go zapraszamy do realizacji. Zrobiliśmy 18 ustaw, możemy z Partią Razem zrobić jeszcze 10. Jestem za konsolidacją, ale wszyscy muszą do tego chyba dojrzeć. My do tego dojrzeliśmy - stwierdził.Czytaj więcej