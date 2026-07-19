19-latka zabrała kilkumiesięcznego syna do szpitala. Wezwano policję

Polska

23-latek usłyszał zarzut znęcania się nad kilkumiesięcznym synem. Obrażenia na ciele chłopca zauważyli pracownicy szpitala, do którego zabrała go matka.

Tylna część karetki pogotowia z napisem "AMBULANS" i niebieskimi światłami.
Polsat News
Ojcu dziewięciomiesięcznego dziecka grozi kara do 8 lat więzienia

W czwartek do szpitala w Sandomierzu zgłosiła się 19-letnia matka z dziewięciomiesięcznym gorączkującym synem.

 

Na ciele chłopca zauważono obrażenia. 

 

- W trakcie badań lekarze z oddziału pediatrii zwrócili uwagę na to, że na ciele chłopca są obrażenia świadczące o tym, że ktoś mógł go pobić - relacjonowała reporterka Polsat News Monika Różyc.

Sandomierz. Zatrzymano 23-latka. Usłyszał zarzuty

Sprawą chłopca zajęła się policja. Na postawie zebranego materiału dowodowego zdecydowano o zatrzymaniu 23-letniego ojca dziecka. W sprawie wszczęto postępowanie pod nadzorem prokuratora.

 

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- Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad swoim dziewięciomiesięcznym synem i spowodowanie u niego lekkich obrażeń ciała - powiedział Polsat News rzecznik prasowy prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

 

Sąd Rejonowy w Sandomierzu zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące.

 

Matka chłopca po przesłuchaniu została zwolniona do domu - dowiedziała się Monika Różyc.

Sandomierz. Prokuratorzy badają sytuację 19-letniej matki

Prokuratorzy mają zweryfikować sytuację życiową matki oraz ustalić, czy w rodzinie dochodziło do aktów przemocy. 

 

Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Ze względu na wiek dziecka, kara może być podwyższona od 6 miesięcy do 8 lat.

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Anna Nicz / polsatnews.pl / PAP
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