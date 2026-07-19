Do zatrzymania Andrew Tate i Tristana Tate przez funkcjonariuszy US Marshall Service doszło w sobotę tuż przed organizowaną przez Tate'ów galą walk w Miami - podał portal TMZ.

Jak poinformowała brytyjska prokuratura, Londyn wystąpił z wnioskiem o ekstradycję mężczyzn, obywateli brytyjskich. Ma to być wynik postawienia nowych zarzutów przez śledczych, w tym siedem dotyczących przypadków zgwałcenia.

Brytyjska prokuratura już w maju postawiła listę 21 zarzutów Tate'om. Łącznie z nowymi, Andew Tate były kickbokser, a obecnie kontrowersyjny influencer stoi w obliczu 42 zarzutów, w tym gwałtu, handlu ludźmi, nieprzyzwoitych zdjęć dziecka, "ekstremalnej pornografii" i napaści.

USA. Bracia Tate zatrzymani. Są oskarżeni o przestępstwa natury seksualnej

Tristanowi Tate'owi postawiono 17 zarzutów, w tym napaści seksualnej, gwałtu i handlu ludźmi, poinformowali urzędnicy. Łącznie zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko siedmiu kobietom. Według stacji CNN, bracia staną w przyszłym tygodniu przed federalnym sądem w Miami.

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Bracia Tate to ikony tzw. manosfery, internetowych platform skierowanych do młodych mężczyzn i promujących treści seksistowskie. Zarzuty przeciwko Tate'om już w 2022 r. postawiła prokuratura w Rumunii, gdzie mężczyźni wówczas mieszkali. Mężczyźni są oskarżeni tam m.in. o stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej i handel ludźmi.

W 2025 r. brytyjski dziennik "Financial Times" donosił, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa naciskała na władze Rumunii, by oddały braciom paszporty i pozwoliły im wyjechać z kraju.